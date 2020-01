er Renault Captur zählt zu den kleinsten SUVs in der Kompaktklasse . Mit einer Länge von 4,12 Metern ist der Captur noch kleiner als die Konkurrenten Opel Mokka (4,27 m) und Audi Q3 (4,48 m). Im Innenraum bietet er trotzdem Platz wie ein Großer, eine vierköpfige Familie findet im schnittigen Franzosen bequem Platz. Auch der Kofferraum schluckt mit bis zu 1235 Litern ordentlich Ladung. Dazu kommen sparsame Motoren und eine hohe Zuverlässigkeit. Im aktuellen AUTO BILD TÜV-Report fährt der technische Bruder des Renault Clio souverän im vorderen Drittel. Kein Wunder, dass der Captur in Deutschland das erfolgreichste Modell der Marke ist. Jetzt steht ein gut ausgestatteter Renault Captur TCe 90 im sächsischen Frankenberg zum Verkauf. Das kompakte SUV ist unser Gebrauchtwagen-Tipp des Tages!Der angebotene Captur ist schon wegen seiner zweifarbigen Lackierung ein Hingucker: Pazifik-Blau und Black-Pearl-Schwarz heißen die Farben, die dem Renault gut zu Gesicht stehen. Das Auto wurde im März 2015 erstmals zugelassen und hat seitdem moderate 78.200 Kilometer abgespult. Laut Händler ist der Captur unfallfrei und bietet eine zwölfmonatige Gebrauchtwagengarantie ab Kauf. TÜV soll noch vor der Übergabe erneuert werden. Unter der Haube des TCe 90 steckt ein erstaunlich temperamentvoller Dreizylinder mit 90 PS, den man zügig und vor allem sparsam fahren kann. Der Durchschnittsverbrauch liegt bei rund fünfeinhalb Litern. Zwar lässt das manuelle Fünfgang-Getriebe den Lärmpegel bei höheren Geschwindigkeiten recht hoch werden, doch bei 171 km/h ist mit dem Beschleunigen eh Schluss. Zugegeben, dieser Captur ist kein Auto für Fans der linken Spur.

Nicht viele Captur sind so gut ausgestattet: Navi, Radio, Sitzheizung – da bleiben kaum Wünsche offen.

Richtig gut ist bei diesem Renault-SUV aber die Ausstattung. Das Multimediasystem mit Navi und Radio sorgt für Echtzeit-Informationen, Einparkhilfe und Isofix für Sicherheit. Und mit Klimaautomatik, Sitzheizung und Tempomat fährt der TCe 90 in seiner Klasse ganz weit vorne, was den Komfort angeht. Mit Klasse ist hier auch Preisklasse gemeint und da spielt das topausgestattete Spar-SUV in der Liga unter 10.000 Euro mit. Faire 9990 Euro ruft der Verkäufer für das nicht mal fünf Jahre alte Auto auf, in dem weit mehr steckt als man auf den ersten Blick vermutet. Weitere gebrauchte Renault Captur gibt's hier im Angebot!