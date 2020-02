D

Dem mittigen Sportauspuff entweicht ein dumpfer Sound. Die Sicht nach schräg hinten ist mies.

iese Variante des Renault Mégane ist nichts für Weicheier: Dermehr auf die Rennstrecke ab als auf den Stadtverkehr. Gebrauchte Exemplare sind zwar nicht wirklich günstig, bieten aber richtig viel Fahrspaß fürs Geld. Für weniger als 20.000 Euro steht dieser Mégane R.S. aus dem Baujahr 2016 zum Verkauf!Derfühlt sich auf der Rennstrecke und auf kurvigen Landstraßen am wohlsten.Der Motor bietet guten Durchzug und einen kernigen Sound, die Leistung hat mit dem geringen Fahrzeuggewicht von ca. 1,4 Tonnen leichtes Spiel. In glattenund beschleunigt weiter bis Tempo 254. Die sechs Gänge werden imstets von Hand geschaltet. Das "Independent Steering Axis"-System hält die Lenkung trotz Frontantrieb fast frei von Antriebseinflüssen. Das Sahnestück amist aber sein Fahrwerk: Es sorgt dafür, dass man den französischen Hot Hatch mit Schmackes und wenig Seitenneigung in die Kurven schmeißen kann.Alltagstauglichkeit ist nicht die Stärke des