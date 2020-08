E

lektroautos in Deutschland? Da denken die meisten anoderEine BestsellerIN sozusagen, quasi die "Grande Dame" unter den E-Autos. Schon seit 2013 bietetden knuffigen Kleinwagen an, der als einer der Ersten als reines Elektroauto konzipiert wurde statt als elektrifiziertes Verbrennermodell. Seitdem wurden weit über 30.000 Fahrzeuge verkauft, im E-Mobil-Segment eine stolze Zahl. Kein Wunder: Anders als sein Halbbrudersah dervon Beginn an nicht wie ein typisches E-Auto aus, sondern bestach durch ein keckes Design , gute Alltagstauglichkeit und viel Sparsamkeit. Und auch bei diesem günstigen Gebrauchtwagen , der inkann man einiges sparen.Hinzu kommt allerdings eine Mietleistung für die 22-kWh-Batterie in Höhe von 74 Euro pro Monat. Der Öko-Flitzer dürftesein, denn sein Elektromotor mit 43 kW/58 PS ist ebenso wenig für die Autobahn prädestiniert wie seine Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h und seine Reichweite , die offiziell nach NEFZ mit 210 Kilometern angegeben wird. Zu berücksichtigen ist zudem, dass die maximale Strecke in der Praxis bei gut 150 Kilometern liegt und nach sechs Jahren die Kapazität um einige Prozente nachgelassen haben dürfte. Mit dem patentierten Chameleon-Ladesystem kann der Zoe R210 mit dreiphasigem Wechselstrom mit bis zu 43 kW laden. Nachteil ist allerdings der vergleichsweise geringe Wirkungsgrad bei niedrigen Ladeleistungen (vor allem beim Laden an Schuko-Steckdosen).