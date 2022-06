Das Familienauto muss zur Inspektion? Beim Zweitwagen sind die Bremsen verschlissen? Der Steinschlag in der Scheibe muss dringend repariert werden? Wenn ein Werkstatttermin vereinbart werden soll, ist der Autofahrer fast immer auf sich allein gestellt. Die Entscheidung, welche Werkstatt freie Termine hat, günstige Preise anbietet und ordentliche Arbeit abliefert, muss er selbst herausfiltern. Zumal künftig wegen Inflation, Chip-Krise und Ukraine-Krieg lange Wartezeiten und steigende Preise zu erwarten sind.

In Kooperation mit

Kostenvoranschlag sofort erhalten und Termin bei einer Werkstatt in Ihrer Nähe buchen.

Eine brauchbare Entscheidungshilfe bei der Auswahl der passenden Werkstatt in der Nähe des jeweiligen Wohnortes bietet das Werkstattportal Repareo . Auf dem Internet-Portal kann der Kunde eine Online-Terminkalenderplanung vom heimischen Rechner aus vornehmen. Er erfährt, welche Werkstatt in der Nähe freie Termine hat und kann diese direkt online reservieren.

Die Digitalisierung der Werkstattbuchung ermöglicht zudem bei bestimmten Leistungen vorab eine Online-Preiskalkulation. So lassen sich die Leistungen der verschiedenen Werkstätten vergleichen. Zudem gibt es Informationen darüber, wie sich die Preise entwickeln, welche Reparaturen besonders teuer sind und wo sich Geld sparen lässt.

Bereits vor der Kontaktaufnahme zur Werkstatt hilft die herstellerbasierte Kalkulation dabei, zu erfahren, was genau bei der nächsten Inspektion ausgeführt werden muss. Der Autobesitzer erhält zum Beispiel Infos zur Menge an Motoröl, die benötigt wird, oder exakte Angaben, wann der Zahnriemen gewechselt werden muss. Das schafft Transparenz noch vor dem Werkstattaufenthalt.

Beim Online-Vergleich erfährt der Kunde außerdem sehr oft über Aktionen der jeweiligen Werkstätten – etwa Bremsenwechselwochen oder kostenfreie Vorabchecks zur HU/AU-Vorführung. Oftmals ist nicht nur der Preis einer Reparatur für die Auswahl der passenden Werkstatt entscheidend, sondern auch ein früher Termin, spezielle Angebote – etwa ein Hol- & Bring-Service – oder die positiven Bewertungen anderer Nutzer.

1. Auf der Repareo-Internetseite ( www.repareo.de ) die gewünschte Werkstattleistung auswählen und die Postleitzahl des Wohnortes eingeben, in dessen Umgebung die Werkstatt benötigt wird. Wer noch gar nicht weiß, was am Auto gemacht werden muss, wählt bei den Services einfach "Termin" aus.