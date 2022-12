Zwei Stationen vor Hamburg-Hauptbahnhof wird es brenzlig an diesem Mittwochmorgen. Es ist Viertel nach zehn, Friba Rajabi ist schon seit 4.58 Uhr unterwegs und gut in der Zeit.

Um 10.36 Uhr wird sie Feierabend haben, aber jetzt wartet an einer Haltestelle in der HafenCity ein Mann im Elektro-Rollstuhl. Ausgerechnet jetzt, ausgerechnet hier. Frau Rajabi muss aussteigen, die Rampe runterklappen. Aber der Mann schafft es nicht hoch, zu steil. Er ist ungeduldig, flucht, wird laut. Frau Rajabi bleibt ruhig. "Einen Moment", sagt sie, "ich fahre zehn Meter weiter vor, da ist es besser."

AUTO BILD fährt heute Bus. Das liegt nicht daran, dass wir keinen Führerschein mehr hätten, nee, das ist pure Neugier. Da stand dieser Bus an der Ampel neben uns, die Fahrerin trug Kopftuch, also genauer gesagt einen Hijab, das ist ein Kopftuch, das auch Hals und Schulter bedeckt.

Anruf bei der Verkehrsgesellschaft: "Wer ist diese Frau in Linie 2, dürfen wir die mal kennenlernen?" Der Arbeitgeber sagt spontan ja und Frau Rajabi auch, und so sitzen wir im jetzt fast leeren Bus, denn gleich ist Feierabend. Wir fahren zum Betriebshof, statt Linie 2 steht ganz oben an der Front "Stoppt den Krieg", fett und in Großbuchstaben.