Sie suchen ein Pedelec, mit dem Sie eine längere Tour, vielleicht sogar ein Abenteuer, bestreiten können? Es muss geländegängig sein, Ihnen hier und da vielleicht sogar den Weg weisen, und Sie wollen sich immer rundum sicher fühlen? Wir hätten hier eine Empfehlung: das Riese + Müller Superdelite.

Oh Mann, hier ist nun wirklich alles verbaut, was man sich selbst als Nerd kaum zu wünschen wagt. Einzigartig in dieser Klasse sind gleich mehrere Dinge: Mit insgesamt 1125 Wattstunden fahren Sie auf moderater Unterstützungsstufe wahrscheinlich länger, als es – salopp gesagt – Ihr Hintern aushält.

Wobei, mit den verbauten Federelementen der Firma Suntour, einem guten Sattel und einer Dropperpost wird auch Ihr Allerwertester geschont. Die Magura-Bremsen haben auf dem Dekra-Prüfstand quasi überperformt. Die 60 Millimeter dicken Johnny Watts-Pneus walzen im Zusammenspiel mit der Federung alles platt, was sich dem Superdelite und seinem Fahrer in den Weg stellt.

Zoom Über-Performer: Die Magura-4-Kolben-Bremse übertrifft das, was der Dekra-Prüfstand mit Höchstnoten belegt.



Technische Daten

Rahmen: Aluminium

Federgabel: Front: Suntour Aion, 140 Millimeter Heck: Suntour RS-19 Edge 3CR, 140 Millimeter

Motor: Bosch Performance Line CX

Akku: Bosch Powertube, 625 + 500 = 1125 Wattstunden

Schaltung: Rohloff E-14, 14 Gänge

Bremsen: Magura MT5, hydraulische Scheibenbremse 180/180 Millimeter

Bereifung: Schwalbe Johnny Watts, 60 Millimeter, Reflex

Gewicht: 36,1 Kilogramm

Zulässiges Gesamtgewicht: 140 Kilogramm

Preis: 10.048 Euro

Mit Abus-Schloss & Display mit Navi-Funktion



Und natürlich setzt Riese + Müller, wie die meisten Hersteller in dieser Kategorie, auf den stärksten Bosch-Motor, den Performance Line CX. Das Display aus gleichem Hause übernimmt für Sie sogar die Navigation, wenn Sie dies zuhause am Computer oder am Handy vorbereitet haben.

Das Abus-Schloss, welches an unserem Test-Pedelec unter dem Oberrohr angebracht war, traut man sich bei all den Features schon fast nicht mehr zu erwähnen, ebenso wie den kleinen Gepäckträger vorn, der für Aktentaschen oder andere kleinere Lasten gedacht ist. Hatten wir das M99 Mini-Licht von Supernova mit Fernlicht schon erwähnt? Geschenkt.

Zoom Das Nyon-Display von Bosch besticht mit tollen Farben, Schärfe und einer Navigationsfunktion.

Letztlich trägt das Superdelite die Qualität schon im Namen. Das Bike ist gleichzeitig Trendsetter und Maßstab in der SUV-Klasse. Hier stimmt einfach alles. Und dann ist es leider wie mit den Autos: Viel kostet viel. Unser heißester Tipp darum zum Schluss: Lassen Sie sich das Bike schenken!