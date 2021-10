Die Automobil-Technologie gibt Vollgas, entwickelt sich extrem rasant weiter. Und das betrifft vor allem den Bereich der Sportwagen und Supersportler – sind es doch meist diese Fahrzeuge, in denen technologische Innovationen zuerst zu finden sind. Zum 20-jährigen Jubiläum von AUTO BILD SPORTSCARS blicken wir einmal zurück und holen 20 Sportwagen und Supersportler der vergangenen zwei Jahrzehnte auf dem Lausitzring zusammen. Darunter so namhafte Autos wie BMW M3 CSL, Porsche 918 Spyder und 997 GT3 4.0 RS, Lamborghini Murciélago SV, Audi R8 GT, MTM Bimoto (Audi TT), Brabus Rocket 900 (2020), VW Golf GTI Clubsport, AMG C 63 Black Series oder Ferrari 458 Speciale.

Wir benötigen Ihre Hilfe!

Eine geballte Ladung voller Power also, die bewegt werden will. Und da kommen Sie, liebe Leser, ins Spiel! Gemeinsam mit dem chinesischen Reifenhersteller Sailun suchen wir eine Person, die uns nebst Begleitung bei der großen Jubiläumsproduktion unterstützt – denn es gibt viel zu tun: Ob die Autos geshuttelt, geputzt oder für die Fotoproduktion über die Strecke bewegt werden müssen, wir können jede helfende Hand gebrauchen. Bewerben Sie sich jetzt !

So machen Sie mit

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann brauchen Sie uns nur im unten stehenden Bewerbungsformular ein paar Zeilen zu schreiben, warum Sie und Ihre Begleitung für unsere große Jubiläumsaktion am 27. Oktober 2021 besonders geeignet sind. Mit etwas Glück sehen wir uns schon bald auf dem Lausitzring! Sie reisen am Vorabend des Testtags an und begleiten uns zu einem Abendessen inklusive Benzingesprächen. Alle Kosten für Verpflegung und Übernachtung übernimmt Sailun. Nur die An­- und Abreise müssen Sie selbst organisieren. Um teilzunehmen, klicken Sie einfach auf den folgenden Link und tragen auf der Teilnahmeseite Ihre Daten in das Kontaktformular ein. Viel Glück! Teilnahmeschluss der Aktion ist der 17. Oktober 2021.