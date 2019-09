W er viel mit seinem Wohnwagen unterwegs ist, kann mitunter ganz schön ins Schwitzen kommen. Besonders dann, wenn auch Nebenstraßen, Ortsdurchfahrten und enge Autobahnbaustellen auf der Route liegen und das Gespann immer mal wieder durch kniffelige Engpässe manövriert werden muss. Darum ist die Breite des Caravans oft auch ein wichtiges Kriterium bei der Kaufentscheidung. Wir stellen 13 Modelle vor, die besonders schmal und somit sehr wendig sind!

Der Dethleffs Coco misst nur 2,20 Meter in der Breite und kostet mindestens 18.999 Euro.

Wohnwagen-Accessoires Wohnwagen Salz- und Pfefferstreuer Preis*: 8,99 Euro Pop-Up-Karte mit Wohnwagen Preis: 8,90 Euro Lego City 60182 Pick-Up mit Wohnwagen Preis: 23,99 Euro Lustiges Wohnwagen-T-Shirt für Rentner Preis: 19,99 Euro Siku VW New Beetle mit Wohnanhänger Preis: 7,18 Euro Camping Logbuch Preis: 7,71 Euro Winzwon LED Campinglampe Preis: 9,99 Euro *Preise: Stand 18.09.2019 *Preise: Stand 18.09.2019

Zu den schmalen Wohnwagen zählt beispielsweise der Dethleffs Coco. Er misst 2,20 Meter in der Breite und kostet mindestens 18.999 Euro. Der Caravan ist sehr modern eingerichtet und wirkt innen ziemlich hell – ein Grund ist der Skyroof, der vom Bug bis fast zum Heck reicht. Besonders groß, trotz der geringen Breite, ist die Küche. Sie ist mit einem Edelstahl-Spülbecken, mehreren Staufächern, einem Zwei-Flammen-Kocher und einem 142-Liter-Kühlschrank ausgestattet. Doch es geht noch schmaler bei den Wohnwagen. Der Caravan Culba aus Lettland ist gerade einmal 1,89 Meter breit. In Deutschland vertreibt die Firma Cologne Camper den Mini-Wohnwagen für unter 10.000 Euro. Für diesen Preis müssen aber Abstriche bei der Ausstattung gemacht werden: Im Inneren gibt es Schränke zum Verstauen von Büchern, Kleidung und Co sowie eine Liegefläche für zwei Personen mit passender Matratze. Die Küche befindet sich im Heck. WC und Dusche gibt's nicht.