Schulbeginn 2019: Tipps für Erstklässler

In Kürze sind bundesweit die Erstklässler unterwegs, Berlin und Brandenburg machen den Anfang. In der Hauptstadt versorgt ein Online-Autoteilelieferant ABC-Schützen mit Warnwesten.

• Kinder dazu anhalten, am besten in der Gruppe zur Schule und wieder nach Hause gehen. b 10. August 2019 heißt es auf den Straßen Berlin und Brandenburg wieder: "Vorsicht, Erstklässler unterwegs." Das erfordert besondere Aufmerksamkeit, denn die sogenannten ABC-Schützen sind allesamt Anfänger im Straßenverkehr . Damit auf den Schulwegen weniger passiert, können Erwachsene mit ihren Kindern auch vorbeugend trainieren. Dazu gibt die Prüforganisation DEKRA diese Tipps für den sicheren Schulweg:• den Schulweg gemeinsam mit dem Kind abgehen• einen Schulwegplan benutzen, wie er von vielen Schulen herausgegeben wird• im Gespräch die Kinder auf Gefahrenstellen aufmerksam machen und das richtige Verhalten üben• den ABC-Schützen erklären, warum man sich nicht durch Spiele oder Gespräche im Verkehr ablenken lassen darf• den Tipp geben, beim Überqueren der Straße die Autos genau zu beobachten und erst loszugehen, wenn das Auto steht oder vorbei ist• die Kinder ermahnen, nie hinter parkenden Autos auf die Straße zu laufen• die Kinder dazu anhalten, am Zebrastreifen erst zu schauen, dann zu gehen• die Kinder darauf hinzuweisen, an der Fußgängerampel erst auf Grün zu warten, nochmals zu schauen und erst dann zu gehen• den Kindern raten, lieber einen Umweg zu wählen, als ein Risiko einzugehen, wenn über Nacht eine Baustelle den sicheren Weg blockiert• Kinder dazu anhalten, am besten in der Gruppe zur Schule und wieder nach Hause gehen.

Gute Sichtbarkeit ist wichtig!

Damit beim Schulbeginn in Berlin die Erstklässler besser zu sehen sind, sponsert der Online-Autoteilehändler Autodoc als neuer Partner der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Warnwesten für alle Berliner Erstklässler. Zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 erhalten rund 34.000 Schülerinnen und Schüler an 430 öffentlichen und privaten Grundschulen in allen zwölf Berliner Bezirken eine solche Warnweste. Die Kleidungsstücke in leuchtendem Orange werden zur Einschulung an die Kinder verteilt. Die Kosten für die Herstellung der Westen übernimmt das Berliner Unternehmen Autodoc.

Warnwesten verbessern die Sicherheit