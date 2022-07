Er wurde von einer Formel-1-Legende gefahren und ist selbst ein Stück Motorsport-Geschichte: Michael Schumachers Ferrari F300 mit dem Chassis 187 aus dem Jahr 1998.

Jetzt dürfte das Herz aller Scuderia-Fans schneller schlagen als bei einem Achterbahn-Looping, denn der rote Bolide aus der Formel 1 wird quasi im Originalzustand bei RM Sotheby's versteigert!

Vier Starts, vier Siege – diese Bilanz steht bei den Grand-Prix-Rennen von Kanada ( Montreal ), Frankreich (Magny-Cours), Großbritannien (Silverstone) und Italien ( Monza ) für den Schumi-Renner zu Buche. Damit sei der F300 mit diesem Fahrwerk nach Angaben des berühmten Auktionshauses "der erfolgreichste Ferrari aller Zeiten mit mindestens drei Renneinsätzen".

Nur wo Michael Schumacher draufsteht, saß auch Michael Schumacher drin.





Aufgrund von Regeländerungen war der Ferrari F300 im Jahr 1998 ein völlig neu konzipiertes Auto mit neuer Auspuffanlage, neuer Aerodynamik und erstmals Rillenreifen statt Rennslicks. Angetrieben wurde er vom 800 PS starken Dreiliter-80°-V10-Sauger "Tipo Ferrari 047" mit einer maximalen Drehzahl von 17.300 U/min und 340 km/h Topspeed.

So fühlt sich Formel-1-Geschichte an: das Lenkrad des Ferrari F300 Chassis 187 aus der Saison 1998 im Originalzustand.





Zwar reichte es in Schumachers dritter Ferrari-Saison am Ende sowohl in der Fahrer- als auch in der Konstrukteurswertung nur zur Vizeweltmeisterschaft hinter Mika Häkkinen und McLaren-Mercedes. Doch wurde nach Meinung vieler Experten mit den Siegen ein Grundstein für die sagenhafte Serie mit fünf Titeln Anfang der 2000er-Jahre gelegt.

In Kanada gewann Michael Schumacher 1998 mit 16 Sekunden Vorsprung auf Giancarlo Fisichella (Benetton) und Teamkollege Eddie Irvine (r.).





Laut Sotheby's veräußerte Ferrari den F300 mit Chassis 187 im Jahr 1999 im selben renngebrauchten Zustand wie heute an den jetzigen Besitzer. Der Wagen sei gut erhalten sowie nie restauriert oder verändert worden.

Nach 23 Jahren wird die "rote Göttin" nun vom 18. bis 20. August in Monterey erstmals wieder der Öffentlichkeit präsentiert – und an einen gut betuchten Mann oder eine gut betuchte Frau gebracht.

Um den Zuschlag für den Schumi-Ferrari zu bekommen, müssen Schätzungen zufolge mindestens sechs bis acht Millionen US-Dollar angelegt werden.