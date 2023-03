Wer auf der Suche nach einem kompakten und praktischen SUV ist, liegt beim Seat Arona richtig. Der Spanier punktet mit bequemer Einstiegshöhe und so kleinen Ausmaßen, dass man keine Probleme mit der Parkplatzsuche haben wird. In der Basis kostet der Arona normalerweise 19.990 Euro, doch dank eines attraktiven Leasing-Deals wird es für Privatkunden noch deutlich günstiger!

Ein Jahr Seat Arona für 1066 Euro fahren



Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate müssen Kunden die einmalig zu zahlenden Überführungskosten in Höhe von 890 Euro brutto einplanen. So ergeben sich im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten von 2066 Euro brutto (12 mal 98 Euro plus 890 Euro).