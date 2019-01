Klare Sache: Der Ateca überragt den Arona deutlich und wird so zum tauglicheren Alltagsauto.

Doch der Ateca ist klar das stattlichere Auto: satte 22 Zentimeter länger, sechs breiter und fünf höher. Und das schlägt sich in einem ungleich besseren Platzangebot nieder. Der Ateca bietet eine perfekte Raumausnutzung und vor allem im Fond eine erstaunliche Bewegungsfreiheit. Im Arona geht es vergleichsweise beengt zu, ein Klassenunterschied. Auch der Kofferraum schluckt mit 400 bis maximal 1280 Litern deutlich weniger als der Ateca mit 510 bis 1604 Litern. Der Ateca, der bei Skoda in Tschechien gebaut wird, ist hochwertiger eingerichtet, verfügt über die deutlich besseren Sitze, sie sind straffer und bequemer. Der in Spanien gebaute Arona wirkt dünnhäutiger, die Materialien sind insgesamt einfacher.