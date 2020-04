Der Fahrersitz hat einen Fleck auf der Sitzfläche. Ansonsten wirkt das Cockpit sauber.

Hier geht's zum Angebot Zum gebrauchten Diesel-Ateca

Mit seinen schmalen, zugespitzten Scheinwerfern und dem trapezförmigen Grill gibt sich der Ateca frecher als der zurückhaltend gezeichnete Tiguan.Die zehn Zentimeter weniger Außenlänge gehen hauptsächlich zulasten des Kofferraums. Das Minus an Stauraum ist aber verschmerzbar, 510 bis 1604 Liter Ladevolumen sind immer noch gut.Sie bringt Annehmlichkeiten wie Zweizonen-Klimaautomatik, Multifunktions-Lederlenkrad, Tempomat und PDC hinten mit. Ebenfalls in "Style" enthalten sind 17-Zoll-Alufelgen und LED-Rückleuchten. Weitere Pluspunkte dieses Ateca sind das Navi und die Sitzheizung.Motorseitig ist bei diesem Ateca nicht viel von Seats Anspruch an Emotion zu spüren. Hier scheint eher VW-Vernunft durch.Die 115 PS und 250 Nm Drehmoment sind in der Stadt ausreichend. Auf der Autobahn sollte man sich aber mit der rechten Spur anfreunden. Der Motor schafft dafür Euro 6 und verbraucht laut Seat nur 4,9 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Aktuell wird der 1.6 TDI von Seat übrigens nicht mehr angeboten. Möglicherweise war er für das sportliche Seat-Image dann doch zu schwach.