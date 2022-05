Alternative Antriebe

werden immer wichtiger, denn so, wie es jetzt gerade ist, kann es ja nicht weitergehen", sagt Schauspieler David Kross über sein Auto, einen Seat Leon Sportstourer 1.5 TGI. "Wir alle sind gerade in einer Umbruchphase, in der wir uns zurechtfinden müssen: Was ist die beste Variante? Deshalb fahre ich gerade sehr gerne ein CNG-Auto."