Aktuell beginnen die Preise der Baureihe bei 36.350 Euro – ein Betrag, den wahrlich nicht jedes Familienbudget hergibt. Wer in den Genuss des spanischen Großraum-SUV kommen, aber lieber ein bisschen weniger ausgeben will, der kann aktuell auf dem Gebrauchtwagenmarkt erfolgreich sein. Dort gibt es zahlreiche Exemplare, unter anderem auch dieses attraktive Angebot in Hamm.

Der Bordcomputer zeigt aktuell 25.394 gefahrene Kilometer an, was vor allem angesichts der Motorisierung kaum erwähnenswert ist. Denn der 150 PS starke Zweiliter-Turbodiesel ist vor allem für weite Strecken und eine insgesamt hohe Laufleistung entwickelt worden – und er ist bekannt dafür, auch jenseits der 150.000 Kilometer seinen Dienst stressfrei zu verrichten. In puncto Getriebe hat sich der damalige Käufer für den Sechsgang-Schalter entschieden, was ebenfalls der Langlebigkeit zugutekommt.