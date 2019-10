Im neuen TV-Formatwird der Dortmunder Tuner als Moderator und Protagonist zu sehen sein. Die Sendung wird Einblicke in Sidneys Alltag gewähren – als Berühmtheit der deutschen Tuningszene, als Youtuber und als Geschäftsführer seiner Tuningfirma " Sidney Industries " hat er einiges zu bieten. Fernseherfahrung hat der Tuner bereits reichlich: Zuvor war er fast zehn Jahre bei Sport1 in der Sendung "Die PS Profis" zu sehen.sagt der gebürtige Dortmunder. Mit seinem "umfangreichen Wissen im Bereich Automobil und Tuning und das bei gleichzeitiger Authentizität, Nahbarkeit und dem nötigen Quäntchen Humor" sei Sidney Hoffmann der perfekte Protagonist, so Guido Bolten von Discovery Deutschland.