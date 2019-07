P roblem Markenhass: Seit Jahren gibt es dieses Phänomen in der Tuningszene! Auch wenn Markenhass auf großen Tuningtreffen wie der XS Carnight offiziell nicht toleriert wird, passiert es immer wieder. Speziell Fans von BMW M und Mercedes-AMG pflegen oft einen regelrechten Hass aufeinander. Tuner Sidney Hoffmann hat eine klare Meinung zu diesem schwierigen Thema! roblem: Seit Jahren gibt es dieses Phänomen in der! Auch wenn Markenhass aufwie deroffiziell nicht toleriert wird, passiert es immer wieder. Speziell Fans vonundpflegen oft einen regelrechten Hass aufeinander.

"Ich bin kein Freund von Markenhass! Ich meine, jeder hat so seinen Favoriten. Außerdem habe ich mal die Theorie aufgestellt, dass dein erstes Auto den Ausschlag gibt – hast du keine Probleme und stattdessen viel Spaß, wird dein nächstes Auto sehr wahrscheinlich von der gleichen Marke sein, und so manifestiert sich das in einigen Fällen." Sidney bringt gleich mehrere Beispiele: "Hast du als erstes Auto einen Nissan Micra, wirst du wahrscheinlich ein JDM-Fan. Hast du als erstes Auto einen Corsa, magst du halt Opel. Oftmals verwirklicht man sich dann innerhalb der Marke und kauft sich als nächstes ein besseres Modell."

In Japan ist die Marke egal, der Umbau zählt

In Japan gibt es laut Sidney so gut wie gar keinen Markenhass. "Was ich von der japanischen Tuning-Kultur gerlernt habe: Dort wird immer der Umbau gefeiert. Viel wichtiger als die Marke ist da immer die Leidenschaft, und das sehe ich ganz genauso. Bei mir in der Firma (Sidney Industries; Anm. d. Red.) können alle vorbeikommen. Alle Marken sind herzlich willkommen!"

"Können über Marken-Vielfalt froh sein"