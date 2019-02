hr Auto hat keine Sitzheizung ? Macht nichts! Eine preiswerte Alternative zum teuren Kreuzchen auf der Ausstattungsliste (z.B. im VW Golf als Bestandteil des Winterpakets für 450 Euro) sind beheizbare Sitzauflagen. Die Heizmatten gibt es schon für unter 20 Euro im Baumarkt oder Onlineshop! Doch taugen die Günstig-Lösungen in der Praxis? AUTO BILD hat neun Modelle von elf bis 54 Euro getestet. Der Einbau dauert nur Minuten: Auflage mit Klickverschlüssen, Haken oder Gummis am Sitz befestigen, Zwölf-Volt-Stecker einstöpseln, einschalten, und schon wird es warm – und zwar deutlich schneller als die Bordheizung im Auto.

# Sitzheizungen im Test 1. Mobicool MH 40S Preis: 34,99 Euro

Bewertung: 5/5 Sterne 2. Ok Cars Sitzauflage mit Heizung Preis: 17,45 Euro

Bewertung: 4,5/5 Sterne 3. APA Sitzauflage mit Heizfunktion Preis: 17,49 Euro

Bewertung: 4/5 Sterne 4. Walser WarmUp Preis: 19,99 Euro

Bewertung: 4/5 Sterne 5. Cartrend Auto Sitzheizung Comfort Preis: 19,95 Euro

Bewertung: 4/5 Sterne 6. HP Autozubehör Autositzauflage Preis: 24,95 Euro

Bewertung: 3,5/5 Sterne 7. Klingleting Beheizbare Kissen Preis: 53,99 Euro

Bewertung: 3,5/5 Sterne 8. Cartrend Autositzheizung Basic Preis: 10,99 Euro

Bewertung: 2,5/5 Sterne 9. Lescars KSA-200.h Preis: 29,90 Euro

Bewertung: 2/5 Sterne

Das teuerste Modell (Klingleting) enttäuscht leider schon beim Auspacken: Die Auflage ist nur 30 Zentimeter schmal, da wird bestenfalls eine Pobacke warm – darüber tröstet auch der vergleichsweise hochwertige Lederbezug kaum hinweg. Die APA Sitzauflage ist zwar breit genug, bleibt aber an den Rändern kalt. Und die Auflage von HP Autozubehör erreicht bei unseren Messungen nur 25 Grad. Dass es besser geht, zeigen die Heizmatten von Ok Cars und Dometic (Mobicool): Sie heizen schnell auf und verteilen die Wärme gleichmäßig. Der Testsieger Mobicool überzeugt außerdem durch die gute Verarbeitung und die gemütliche Polsterung mit Lendenwirbel-Unterstützung – ein echtes Upgrade für den Autositz. Ein Sicherheitsrisiko ist die Auflage von Lescars: Die Gummis zur Befestigung können den Seitenairbag beim Auslösen beeinträchtigen – ein Manko in Sachen Sicherheit, darum reicht es hier nur für den letzten Platz.