ls einer der ältesten Automobilhersteller hat sich Skoda mittlerweile vom Nischenanbieter zum bedeutenden und erfolgreichen Volumenhersteller entwickelt. Die tschechische VW-Tochter ist besonders für ihre "Simply Clever"-Lösungen bekannt.Immer einen Regenschirm parat, Tickethalter an der Windschutzscheibe , Eiskratzer mit Reifenprofilmesser im Tankdeckel, Türkanten- oder Fehlbetankungsschutz – Skoda will seine Kunden mit alltagspraktischen Helferlein am und in den Fahrzeugen unterstützen.