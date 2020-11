ünstiger SUV fahren ist kaum möglich:Allerdings muss eine nicht ganz unerhebliche Voraussetzung erfüllt werden!Der günstige Preis von exakt 86,76 Euro brutto pro Monat kann nur dann erzielt werden,Dabei ist zu beachten, dass der Gebrauchte bereits eine gewisse Zeit auf den Leasingnehmer zugelassen sein muss – in der Regel sechs Monate. Einfach ein günstiges Auto zu kaufen und es direkt in Zahlung zu geben, funktioniert also nicht.

Ist die Voraussetzung allerdings erfüllt, dann gibt es dasDas Angebot läuft über mindestens 24 Monate, kann bei Bedarf aber auch über 36 oder 48 Monate abgeschlossen werden. 10.000 Freikilometer pro Jahr sind inklusive, Vielfahrer können gegen Aufpreis bis zu 25.000 Freikilometer pro Jahr buchen. In diesem Fall kostet der Kamiq dann 133,55 Euro brutto pro Jahr. Auf zwei Jahre gerechnet, liegen die reinen Leasingkosten (Raten plus Überführung) bei günstigen 2947 Euro.

Wer das Angebot in Anspruch nimmt, der bekommt den Skoda Kamiq mit Erdgasantrieb und 90 PS in der Ausstattungslinie Ambition – das SUV kostet in dieser Variante momentan mindestens 22.420 Euro. Serienmäßig an Bord sind unter anderem 16-Zoll-Felgen, DAB+, Klima, Tempomat und Einparkhilfe hinten. Wem das nicht reicht, der kann die Ausstattung gegen Aufpreis anpassen. Die Lieferzeit des Bestellfahrzeugs wird mit rund vier Monaten angegeben.