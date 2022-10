Souverän und praktisch, so könnte der Skoda Kamiq im ersten Moment beschrieben werden. Doch schaut man sich die höheren Ausstattungslinien an oder direkt das Topmodell "Monte Carlo", dann kann das Kompakt-SUV noch mehr! Zumal, wenn man sich neben der Ausstattung auch für die größere Motorisierung (1,5-Liter-Benziner, 150 PS, Siebengang-DSG) interessiert. Dann wird der Kamiq schick und sportlich. Preislich liegt der Monte Carlo mit 27.860 Euro 6630 Euro über dem Basismodell.

Diese Parameter lassen sich sogar noch anpassen. Auch Vertragslaufzeiten von 36 Monaten (369 Euro brutto) oder 60 Monaten (324 Euro brutto) sind möglich. Und die jährlichen Freikilometer lassen sich – gegen Aufpreis – in 5000er-Schritten auf bis zu 30.000 km erhöhen. Dicker Bonus: Der Kamiq wird voraussichtlich noch im Dezember 2022 geliefert!

Drei Jahre Skoda Kamiq fahren für 14.603 Euro



Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate kommen noch die einmalig zu zahlenden Zulassungskosten (120 Euro brutto) und die Überführungskosten (1199 Euro brutto) inklusive Haustürlieferung. So ergeben sich im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten von 14.603 Euro brutto (36 mal 369 Euro plus 120 Euro plus 1199 Euro).