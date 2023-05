Gebrauchter Karoq ab 14.000 Euro

Wichtiger dürfte der Mehrheit der Gebraucht-Interessenten neben dem in Reihe eins und zwei erstaunlich üppigen Platzangebot und. dem kombiähnlichen Kofferraumangebot sein, dass die entscheidenden Kreuze für eine komfortbetonte Atmosphäre an Bord gemacht wurden. Den Karoq gibt es gebraucht ab 14.000 Euro.

Der in der Schwacke-Datenbank hinterlegte Neupreis von 35.290 Euro war stattlich, doch dafür ist es an Bord etlicher Premiumangebote nicht angenehmer. Unter Test-Karoq bietet neben Style-Ausstattung schicke Leder-Alcantara-Sportsessel, ein Columbus-Infotainment-System mit Navi und Online-Anbindung, ein leistungsfähiges 570-Watt-Canton-Soundsystem sowie glanzgedrehte 18-Zoll-Trinity-Alufelgen.

Tatsächlich wurde dieser Karoq jedoch nicht nur überdurchschnittlich gut ausgestattet, sondern in den letzten Jahren auch intensiv genutzt. Stolze 177.266 Kilometer zeigt das bis zum Facelift noch aufpreispflichtige volldigitale Kombiinstrument an. Die hohe Laufleistung merkt man diesem Exemplar jedoch nicht an, was für einen umsichtigen Fahrer und das hohe Qualitätsniveau der Tschechen spricht. Steinschlagschäden und Kratzer sind rar, der Antrieb zeigt keinerlei Ölinkontinenz. Das Fahrwerk arbeitet ohne verräterische Poltergeräusche.