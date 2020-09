In Kooperation mit

Ein Arbeitsplatz zum Wohlfühlen, mit klassischen Rundinstrumenten und ordentlicher Verarbeitung.

Skoda Kodiaq

Kodiaq

Kodiaq

Skoda

Skoda Kodiaq

Im AUTO BILD-Dauertest ist einnur ganz knapp an der Bestnote vorbeigeschlittert.In den letzten 3000 von 100.000 Kilometern gab es einen, kurz danach sorgte ein Fehler imim Fahrwerksbereich. Ansonsten überzeugte derauf ganzer Linie. Der Innenraum hat die Dauertest-Distanz gut überstanden, die bequemen Sitze zeigen keinerlei Leidensspuren. Bis zum Testende hat deran derAuch denSelbst die Achsträger sind völlig frei von Rost , die Hohlraumkonservierung ist wirkungsvoll gemacht. Weder durch Verschmutzung noch durch Steinschlag zeigen sich Kampfspuren an den Lamellen des Kühlpakets. Auch hier ist Rost kein Thema. Wer also ein großes, gemütliches und genügsames Reiseauto sucht, der macht mit demnichts verkehrt. Weitere gebrauchte Skoda Kodiaq mit Garantie gibt es hier!