D

Kodiaq

Kodiaq

Gebrauchtwagen mit Garantie 19.890 € Skoda Kodiaq 2.0 TDI Ambition, Diesel 126.042 km 126.042 km 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS) 03/2017 03/2017 Anfragen Skoda Kodiaq 2.0 TDI Ambition, Diesel + Zum Inserat Diesel, CO2 0 g/km* In Kooperation mit

Kodiaq

Skoda

er Skoda Kodiaq ist das größte SUV der Marke und gleichzeitig eines der jüngsten Modelle im Portfolio. Er wurde 2016 erstmals vorgestellt.als der Konzernbruder und damit auch etwas geräumiger. In Kombination mit der bulligen Optik und dem vergleichsweise moderaten Preis hat sich derschnell etabliert. Auch als Gebrauchtwagen wird er immer beliebter, bietet wegen seiner kurzen Historie häufig aber nur wenig Ersparnis im Vergleich zu einem Neuwagen. Dieses Exemplar bietet da eine echte Ausnahme: Derzeit stehtDas Diesel-SUV istund hatte laut Verkäufer einen kleinen Unfall – der Schaden sei aber behoben worden. Auf den Bildern präsentiert sich das in "Mondweiß Perleffekt" lackierte Auto in einem Topzustand, von Dellen oder Kratzern ist nichts zu sehen.Mit der "Plus"-Garantie ist der Käufer für mindestens zwölf Monate abgesichert, anschließend kann auch verlängert werden.