D

erAuf 21 Zentimeter mehr Außenlänge bietet er ein Plus an Beinfreiheit und Stauraum. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt ist der Tscheche beliebt, die Preise sind entsprechend hoch. Dieses 2017er Exemplar fällt dabei aus dem Rahmen:und kommt in der Topausstattung "Style". Die Laufleistung ist mit etwas über 143.000 Kilometern für einen Diesel vollkommen vertretbar.Woran liegt's?