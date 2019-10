Skoda Octavia RS: Motor, Leistung, Preis

Der 4,66 Meter lange Combi schluckt bis zu 1740 Liter Gepäck.

Die dritte Generation des Octavia (Typ 5E) ist seit 2012 erhältlich, die 220 PS starke RS-Variante kam Mitte 2013 hinzu.Von 2015 bis 2018 bot Skoda den RS mit 230 PS an, und seit Juni 2017 ist der kräftigste RS mit 245 PS im Programm. Wie beim braven Serienmodell, spielt auch bei den starken Versionen die Limousine nahezu keine Rolle. Konzentrieren wir uns also auf den Kombi , der bei Skoda Combi heißt.liegt er fast auf Augenhöhe mit einem größeren VW Passat Variant (650 bis 1780 Liter). Zudem bieten die Tschechen eine variabel verstellbare Rückbank, ein Extra-Staufach unter dem Ladeboden, klappbare Haken für Taschen im Kofferraum und eine doppelseitige Wendematte an.