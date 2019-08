as Basisausstattung bedeuten kann, erschließt sich uns im Skoda Rapid überaus qualvoll: Bei 35 Grad im Schatten stellen wir kurz nach der Übernahme erschrocken fest: Dieser vier Jahre junge Skoda besitzt tatsächlich keine Klimaanlage ! So wurde die Fotoproduktion zur schweißtreibenden Arbeit. Und trotzdem schaffte es das sympathische Kerlchen, einen guten Eindruck zu hinterlassen – trotz der kargen Ausstattung mit konsequent durchgezogener Hartplastiklandschaft (sogar die Türöffner bestehen aus schwarzem Kunststoff). Nicht nur uns ist heiß im Skoda, auch der Preis ist es. Neu kostete der Rapid damals 18.530 Euro, jetzt stehen keine 6000 mehr auf dem Schild: ganz schön viel Auto für so wenig Geld!

Mit einem Verbrauch von um die vier Liter scheint der 1.6 TDI verlockend. Leider handelt es sich um einen der Schummeldiesel.

Technische Daten Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 04. Feb Hubraum 1598 cm³ Leistung 66 kW (90 PS) bei 4200/min Drehmoment 230 Nm bei 1500/min Höchstgeschw. 182 km/h 0–100 km/h 11,9 s Tank/Kraftstoff 55 l/Diesel Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4486/1706/1461 mm Kofferraumvolumen 550-1490 l Leergewicht/Zuladung 1232/488 kg

Viel Auto – das ist dertatsächlich. Bei den Platzverhältnissen bissen sich die Konkurrenten die Zähne aus. Denn der aus verschiedenen Technikkomponenten des VW-­Konzerns zusammengebautehat einen für die Kompaktklasse überdurchschnittlich langen Radstand (2,60 Meter). Viel Platz in der zweiten Reihe ist das angenehme Resultat. Dazu schluckt der Kofferraum des kombiartigen Spaceback (es gibt denauch als Stufenhecklimousine) satte 550 Liter. Mit umgeklappten Sitzen sind es ganze 1490 Liter. Das schafft nicht mal sein taufrischer Nachfolger Scala . Und dann der Motor : ein Diesel alter Schule, laut, nagelig. Aber einer, der früh anpackt, mit 1,2 Tonnen spielend fertig wird. Spätestens beim Verbrauch – um vier Liter sind drin – erntet der 1.6 TDI anerkennendes Nicken. Leider handelt es sich bei exakt diesem Antrieb um einen der Schummeldiesel (EA189). Überarbeitungen und Softwareupdate können Probleme machen. So einen Euro-­5-­Diesel sollten ohnehin nur Leute kaufen, die auf dem Land wohnen, keine Fahrverbote fürchten müssen. Dazu wurde an anderen Stellen wie der Abgasanlage und der Lackqualität allzu heftig gespart. Da purzeln die Sympathiepunkte gleich so heftig, dass wir schon wieder ins Schwitzen kommen ...