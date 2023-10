Mit cleveren Ideen mischte Skoda in den Nullerjahren den Markt auf. Der Yeti war 2009 das erste böhmische SUV . Trotz moderater 4,22 Meter Außenlänge wirkt es erstaunlich stämmig. Aufgrund einer beachtlichen Höhe von 1,69 Metern ist dergeräumig und punktet mit einem flexiblen, voll familientauglichen Innenraumkonzept. Vorn sitzt es sich-typisch leicht erhöht und bequem. Die Bedienung unterscheidet sich im Wesentlichen nicht von der zweiten Octavia -Generation.

Der Yeti ist gebraucht noch immer gefragt



Spannender wird es im Fond: Drei Einzelsitze lassen sich längs verschieben und umklappen, an der Mechanik hakt es auch nach Jahren nicht. Bei ausgebautem Mittelsitz sind die äußeren Sitzplätze für ein besseres Raumgefühl nach innen verschiebbar. Genau solche Details sorgen für eine noch immer stabile Nachfrage am Gebrauchtwagenmarkt . Die Gebrauchtpreisspanne für die-Baureihe reicht aktuell von 3900 bis 22.900 Euro. Und ein Exemplar mit gehobener Ausstattung und seriöser Historie steht selten länger.

Das Hochdach-SUV ging 2009 an den Start. Unser Testwagen trägt das 2013 eingeführte Facelift.

Unser Testwagen stammt vom Autohaus Bergmann & Söhne in Hamburg-Harburg. Der mattobrauneOutdoor 1.2 TSI Active wurde im März 2017 erstmals zugelassen und kostete neu inklusive Infotainmentsystem Swing, Klimaanlage und abnehmbarer Anhängerkupplung 22.670 Euro. Jetzt hat er 116.800 Kilometer abgespult und wäre für 12.790 Euro zu haben.

Die Basis bringt nur das Nötigste mit