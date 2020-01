Richtig gelesen, ein 90-PS-Smart für knapp 60.000 Euro. Was macht dieses fortwo Cabrio so besonders?Alle 21 Sonder-fortwo sind in Zusammenarbeit mit Brabus entstanden und haben den gleichen Look: gelbe Front, schwarzes Heck. Passend dazu sind die vorderen Brabus-Felgen gelb, die hinteren schwarz lackiert. Auf beiden Türen steht unterhalb der Griffe #21 – eine Hommage an die Markteinführung des fortwo, die zum Start der Final Collector's Edition 21 Jahre lang zurücklag.