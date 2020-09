Smarte Energieversorgung von sonnen

Tankstelle am Haus mit Treibstoff vom eigenen Dach: So funktioniert saubere und smarte Stromversorgung.

Elektrische Energie zum Nulltarif – viele Eigenheimbesitzer kennen das seit Jahren. Eine Photovoltaikanlage (PV) auf ihrem Hausdach erzeugt Strom und versorgt damit die elektrischen Geräte in den eigenen vier Wänden. Trotzdem brauchen sie noch einen klassischen Stromversorger, weil die PV nur einen Teil des Energiebedarfs deckt.

Photovoltaikanlage und Elektroautos von sonnen

Dies zu ändern, hat sich die Firma sonnen aus dem bayrischen Wildpoldsried vorgenommen. Mehr noch: Neben einer PV und einer Speicherbatterie bietet sonnen seinen Kunden auch Elektroautos an, um darin den selbst erzeugten Strom zu speichern. Momentan listet die Website vier Modelle: Seat Mii electric, Renault Zoe, Hyundai Kona Elektro und Tesla Model 3. Die Autos werden im Abo angeboten und kosten zwischen 294 und 1129 Euro im Monat.



Die Steuerung der intelligenten Wallbox ist per Smartphone-App möglich. ©Hersteller

sonnenCommunity - eine Gemeinschaft von Unabhängigen

Wenn die Sonne lacht, freut sich der Hausbesitzer. Der erzeugte Solarstrom wird ins E-Auto vor der Tür gespeist. ©Hersteller So funktioniert smarte Stromversorgung zur Galerie

Ein perfektes Szenario also?

Ja, fast zumindest. Bevor das im großen Stil klappt, steht die Investition in PV und Batterie der Eigenheimbesitzer. Die Erweiterung des sonnen-Angebotes um ein elektrisches Abo-Auto ist ein logischer Schritt. Bis 2030 könnten insgesamt eine Million Verträge für Auto-Abos in Deutschland abgeschlossen werden. So das Ergebnis einer Studie von Auto-Professor Ferdinand Dudenhöffer und der Fleetpool-Group aus Köln, die den Abo-Anbieter Like2Drive betreibt.

Stromtarife für E-Autos