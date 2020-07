D

ie Regierung will mit derdie Verbraucher entlasten – und damit auch Autofahrer. Die verringerte Verbrauchssteuer macht das Autofahren und auch den Autokauf günstiger. Wenn Hersteller und Händler die Steuersenkung an die Bürger weitergeben, dann dürften auch. Viele haben das angekündigt! Je teurer das Auto, umso stärker dürfte sich die Steuersenkung auswirken. Auch teure Autoreparaturen dürften jetzt günstiger werden. In diesem Artikel lesen Sie, wo Autofahrer und Autokäufer jetzt überall sparen können!