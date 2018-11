E

in Mercedes C 250 und ein BMW 330d lieferten sich am Wochenende ein illegales Straßenrennen in Hamburg. Zivilbeamte der Soko Autoposer bemerkten die beiden Autos auf der Bundesstraße 75 mit überhöhter Geschwindigkeit Richtung Wandsbek fuhren. Die beiden Fahrer nicht nur viel zu schnell unterwegs, sie gefährdeten durch ihre aggressive Fahrweise auch andere Verkehrsteilnehmer. Als sie an einer roten Ampel durchs offene Fenster miteinander redeten und dann bei Grün voll beschleunigten, war den Polizisten klar, dass es sich hier um ein illegales Straßenrennen handelt. Die Kontrollgruppe verfolgte die Raser und konnte sie schließlich stoppen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der BMW-Fahrer während der Tat unter Drogen stand, ein entsprechender Test war positiv. Der 23-Jährige wurde zur Blutprobe mit auf die Wache genommen.