Darf ich ins Auto einbrechen, um Kindern zu helfen? Kinder bei Sommerhitze im Auto zurückzulassen, kann tödliche Folgen haben. Doch wie weit dürfen Sie gehen, wenn Sie das entdecken?





utos werden bei den aktuellen Sommer-Temperaturen zu wahren Glutöfen. Das ist für die Insassen gefährlich, besonders für Kinder. Und dennoch lassen immer wieder Eltern ihre Schützlinge alleine im Auto. So vor wenigen Tagen an der Ostsee. Da fand ein Autofahrer in einem versperrten Fahrzeug ein schreiendes Baby. Er schlug die Scheibe ein, um dem Kind zu helfen. Doch für die Aktion bekam er eine Anzeige! Wie es dazu kam und was man in solchen Fällen beachten muss, lesen Sie in diesem Artikel.