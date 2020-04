J etzt ist Zeit für den Wechsel von Winter- auf Sommerreifen. Das machen mehr als ein Drittel der Autofahrer immer noch eigenhändig. Wer die Reifen im Keller lagert und selbst schraubt, darf das auch in Zeiten des Coronavirus unbehelligt erledigen. Reifen-Finder Finden Sie günstige Markenreifen! Ein Service von Reifenmaße 4.50 5.20 7.50 9.50 10.5 27 30 31 32 33 35 37 38 40 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 250 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355 9 10 11 12 13 14 15 25 30 31 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 82 85 90 95 R10 R12 R13 R14 R15 R15C R16 R16C R16.5 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R26 R115 Reifentyp Sommerreifen Ganzjahresreifen Winterreifen Geschwindigkeitsindex Alle J bis 100 km/h K bis 110 km/h L bis 120 km/h M bis 130 km/h N bis 140 km/h P bis 150 km/h Q bis 160 km/h R bis 170 km/h S, T bis 190 km/h H bis 210 km/h V bis 240 km/h W, Y , ZR über 240 km/h Und wer neue Reifen benötigt, der wird trotz COVID-19 in jedem Fall versorgt: "Innerhalb von drei Werktagen liefern wir die bestellten Sommerreifen", hieß es zum Beispiel Anfang April bei reifendirekt.de. Mittlerweile hat der Großhändler auf seiner Kundenseite einen Hinweis: "Sollte es aufgrund der Krisenmaßnahmen kurzfristig zu Lieferverzögerungen kommen, werden wir Sie umgehend informieren." Auch das Portal reifen.com bedankt sich bei seinen Kunden "im Voraus für Ihre Geduld, wenn es bei den Lieferungen zu Verzögerungen kommen sollte". Etwa sieben Werktage dauere die Lieferung nach Zahlungseingang routinemäßig, teilte die Firma auf Anfrage mit. Alle Filialen und der Onlinehandel seien normal geöffnet. etzt ist Zeit für den. Das machen mehr als ein Drittel der Autofahrer immer noch eigenhändig. Wer die Reifen im Keller lagert und selbst schraubt, darf das auch in Zeiten des Coronavirus unbehelligt erledigen.: "Innerhalb von drei Werktagen liefern wir die bestellten Sommerreifen", hieß es zum Beispiel Anfang April bei reifendirekt.de. Mittlerweile hat der Großhändler auf seiner Kundenseite einen Hinweis: "Sollte es aufgrund der Krisenmaßnahmen kurzfristig zukommen,." Auch das Portal reifen.com bedankt sich bei seinen Kunden "im Voraus für Ihre Geduld, wenn es bei den Lieferungen zu Verzögerungen kommen sollte". Etwa sieben Werktage dauere die Lieferung nach Zahlungseingang routinemäßig, teilte die Firma auf Anfrage mit. Alle Filialen und der Onlinehandel seien normal geöffnet.

Reifenkauf nur mit anschließender Montage

Video: Reifenwechsel Ratgeber Die wichtigsten Reifen-Tipps Zur Videoseite Reifenmontage sei trotz Corona grundsätzlich möglich, hebt der Bundesverband Reifenhandel hervor: "Unsere Partnerwerkstätten können ihrer Tätigkeit unter Einhaltung vorgeschriebener Vorkehrungen zum Schutz vor Infektion weiterhin nachgehen." Der Verkauf von Waren, die mit der Dienstleistung nicht in Zusammenhang stehen, ist aber verboten. Heißt: Reifenverkauf mit Radwechsel JA, nur Rad- bzw. Reifenverkauf NEIN (hier geht es zur Werkstattsuche). Doch auch viele Selbsthilfe-Werkstätten haben weiterhin geöffnet – für alle, die ihre neuen Reifen selbst montieren können. Eingelagerte Sommerreifen-Radsätze sollten ebenfalls ausgehändigt bzw. montiert werden können, denn auch die Kfz-Werkstätten dürfen den Betrieb mit Ausnahmen fortführen.

Werkstattbesuch nun auch bei Ausgangsbeschränkung

Doch nicht überall in Deutschland war zunächst die Reifenmontage erlaubt: "Bei Werkstattbesuchen muss unterschieden werden", warnte ein ADAC-Jurist noch Anfang April. In Bundesländern mit Ausgangsbeschränkung müsse für den Werkstattbesuch "ein triftiger Grund vorliegen, also zum Beispiel eine erforderliche, sicherheitsrelevante Reparatur". Inzwischen aber sind die Bestimmungen überall gelockert worden, selbst in Bayern zählt der Wechsel von Winter- auf Sommerreifen als ausreichender Grund für das Aufsuchen einer Werkstatt. Betroffen von Ausgangsbeschränkung sind derzeit zudem noch Berlin, das Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt (Stand 14. April 2020).

Inspektion kein "zwingender Grund"

Inspektion nach Ansicht des ADAC-Rechtsexperten in der Regel keine sicherheitsrelevante Reparatur. "Allerdings kann beim Überschreiten der Wartungsintervalle der Garantieverlust drohen. Bislang liegen uns keine Informationen vor, wie die Garantiegeber damit umgehen werden", so der Jurist. Er empfiehlt Autofahrern, vor Überschreiten der Wartungsintervalle den Garantiegeber zu kontaktieren.

Grundsätzlich wird dringend empfohlen, unabhängig von der Rechtslage, nicht notwendige Arbeiten auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Man sollte sich daher vorab über die geltenden Regelungen informieren. Und nicht vergessen: In Werkstätten gelten – wie überall sonst im öffentlichen Raum – besondere Vorschriften. Halten Sie mindestens 1,5 Meter Sicherheitsabstand! Übrigens ist die Durchführung einer Inspektion nach Ansicht des ADAC-Rechtsexperten in der Regel keine sicherheitsrelevante Reparatur. "Allerdings kann beim Überschreiten der Wartungsintervalle der Garantieverlust drohen. Bislang liegen uns keine Informationen vor, wie die Garantiegeber damit umgehen werden", so der Jurist. Er empfiehlt Autofahrern, vor Überschreiten der Wartungsintervalle den Garantiegeber zu kontaktieren. Grundsätzlich wird dringend empfohlen, unabhängig von der Rechtslage, nicht notwendige Arbeiten auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Man sollte sich daher vorab über die geltenden Regelungen informieren. Und nicht vergessen: In Werkstätten gelten – wie überall sonst im öffentlichen Raum – besondere Vorschriften.

