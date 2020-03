Das Angebot an Breitreifen wächst von Jahr zu Jahr und ist unübersichtlicher denn je. Wir suchen in unserem Sommerreifen-Test, bei dem sich alles um Sicherheit und Fahrspaß dreht, den heißesten Kandidaten der Saison.

Am Start: neun Straßenprofile und ein Semislick

Handling-Test auf trockener Piste: Die Sportreifen von Continental und Michelin verleihen der AMG-C-Klasse Flügel. Besser können das nur die Semislicks. Mit den Reifen von Michelin und Continental reagiert die Vorderachse spontan und mit vorbildlicher Rückmeldung in Echtzeit auf Lenkbefehle. Im perfekten Zusammenspiel mit den zwei Zentimeter breiteren Reifen auf der Hinterachse wechselt der C 63 geradlinig und ohne den Ansatz eines Mitlenkens in perfekter Manier in die angestrebte Fahrtrichtung. Auch beim simulierten Ausweichmanöver, dem doppelten Spurwechsel bei Tempo 130 und 160, bleibt der AMG mit diesen beiden Kandidaten sicher und ohne Aufschaukeln in der Spur. Nur der außer Konkurrenz mitgetestete Semislick kann da noch eine Schippe Fahrspaß und -dynamik drauflegen.

Billigreifen landet auf dem letzten Platz

Bei Nässe hört dieser Spaß dann allerdings schnell wieder auf – eine Schwäche, die wir dem Pilot Sport Cup 2 als speziellem Rundstrecken- und Wettbewerbsreifen mit Straßenzulassung aber nachsehen können. Nicht aber dem normalen Straßenreifen des Billiganbieters Nankang, der wegen miserablen Nässegrips und zu langer Bremswege am Ende auf dem letzten Platz landet. Dynamisch-sichere Leistungen sind die Grundvoraussetzung für eine gute Platzierung in unserem Test. Die wirklich heißen Reifen erkennt man am Spaßfaktor beim Autofahren – und das ganz ohne Stimmungsaufheller.

Semislicks: Rutschgefahr bei Regen

Reifenwechsel-Tutorial (2020): Ratgeber - Winterreifen - Sommerreifen So geht der Reifenwechsel Zur Videoseite Semislicks wie der von uns mitgetestete Michelin Pilot Sport Cup 2 erobern mehr und mehr den Verkehrsalltag. Als Kreuzung zwischen herkömmlichem Sportreifen und für den öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassenem Rennreifen ohne Profil (Slick) können diese ursprünglich für den Amateur-Rennsport konzipierten Cup-Reifen den Grip und die Kurvenhaftung auf trockener Piste (und nur auf trockener Piste!) verbessern. Weniger Negativanteil im Profil sorgt für mehr Gummi auf der Straße, die geringere Profiltiefe (4 bis 5 Millimeter anstatt 8 Millimeter) für ein sportlich-direktes Lenkansprechen. Bei Starkregen und Nässe drohen dagegen Aquaplaning und aufgrund der speziellen Trocken-Gummimischung verstärkte Rutschgefahr. Für den getesteten Pilot Sport Cup 2 steht mit dem Sport Cup 2 Connect bereits der Nachfolger mit noch mehr Grip in den Startlöchern.

Fazit: Wer seinen Wer seinen Sportwagen genießen und ihn auch mal am Limit bewegen möchte, kommt an den auf trockener Piste perfekt ausbalancierten Sportreifen von Michelin und Continental nicht vorbei. Auch wenn man dafür etwas tiefer in die Tasche greifen muss. Ausgewogene Leistung auf hohem Niveau bieten die Sportler von Goodyear, Hankook und Vredestein. Für die abgesperrte Rundstrecke empfehlen wir den kompromisslosen Cup-Reifen von Michelin.

Unten in der Tabelle sehen Sie die Test-Ergebnisse mit den Noten in den Test-Kapiteln "Nässe" und "Trockenheit" sowie unser Gesamturteil. In der Bildergalerie finden Sie außerdem eine Zusammenfassung der wichtigsten Stärken und Schwächen der getesteten Reifen. # Sommerreifen 245/35, 265/35 R 19 Wertung* 1. Continental

SportContact 6 93 Y/98 Y Noten: 2+/1-

Urteil: vorbildlich

Testsieger 1. Michelin

Pilot Sport 4 S 93 Y/94 Y Noten: 2+/1-

Urteil: vorbildlich

Testsieger 3. Goodyear

Eagle F1 SuperSport 93 Y/98 Y Noten: 2+/2

Urteil: gut 4. Hankook

Ventus S1 evo² 93 Y/98 Y Noten: 2/2

Urteil: gut 4. Vredestein

Ultrac Vorti 93 Y/98 Y Noten: 2/2

Urteil: gut 6. Falken

Azensis FK510 93 Y/98 Y Noten: 1-/2-

Urteil: befriedigend 7. Yokohama

Advan Sport V105 93 Y/98 Y Noten: 2-/2

Urteil: befriedigend 8. Toyo

Proxes Sport 93 Y/98 Y Noten: 2-/2-

Urteil: befriedigend 9. Nankang

Noble Sport NS-20 93 Y/98 Y Noten: 4+/3-

Urteil: nicht empfehlenswert Michelin

Pilot Sport Cup2 (Semislick) 93 Y/98 Y Noten: 3-/1-

Urteil: bedingt empfehlenswert *Kapitelnoten in den Kapiteln "Nässe" und "Trockenheit" (Schulnoten von 1 = sehr gut bis 6 = ungenügend). Einzelnoten (nicht abgebildet) ab 3+ in sicherheitsrelevanten Disziplinen führen zur Abwertung. Kapitelnoten ab 2 erlauben kein „Vorbildlich“ mehr. Bei Notengleichstand sind die Hersteller in alphabetischer Ordnung sortiert. Die Kapitel Nass und Trocken gehen zu gleichen Teilen in die Gesamtnote ein. Breitreifen in 245/35 und 265/35 R 19 zur Galerie