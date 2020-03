Cooper ist dagegen eine durch und durch amerikanische Reifenmarke, die sich gegen die dortigen Branchenriesen Goodyear und Firestone vor allem mit ihren Reifen für Allradler behauptet. Die Marke Vredestein aus den Niederlanden wurde 2009 vom indischen Apollo-Konzern geschluckt. Bleiben noch Maxxis, der Markenname des taiwanischen Reifenriesen Cheng Chin, und Lexani, eine Marke, die bisher in erster Linie mit auffälligen Tuningfelgen in Erscheinung getreten ist und nun zusätzlich auch an Reifen zu sehen ist, die eigentlich vom südkoreanischen Hersteller Nexen stammen.

Billigreifen versagt beim Brems-Test

Der Sommerreifen von Lexani ist zwar der preisgünstigste Kandidat in diesem Test und knapp 50 Prozent billiger als der allerdings auch reichlich teure Michelin, aber in diesem Test eben leider auch der mit Abstand schlechteste Reifen. Das liegt vor allem an seinem komplett unzureichenden Bremsvermögen auf nasser Fahrbahn. Mit dem teuren Michelin steht der Testwagen aus Tempo 100 bereits nach 46,4 Metern, mit dem Billigreifen von Lexani erst nach 68,3 Metern – also ein fast 22 Meter längerer Bremsweg! Das macht Note 6 in dieser Disziplin, und so lautet folglich auch unser Gesamturteil: nicht empfehlenswert. Keiner der anderen Reifen leistet sich in irgendeiner Disziplin einen ähnlichen Ausrutscher – auch keiner der weniger bekannten Marken. Hier reicht es immerhin durchgehend zur Gesamtnote Befriedigend.

Michelin Pilot Sport 4 SUV wird Testsieger

Noch deutlich besser schneiden die bekannten Marken ab. Testsieger wird der Pilot Sport 4 SUV von Michelin. Er liegt in fast allen Disziplinen vorn und ist fahrdynamisch eine Klasse für sich. Ebenfalls vorbildlich: die Reifen von Dunlop (Sport Maxx RT 2 SUV) und Vredestein (Ultrac Satin). Die Note Gut gibt es noch für Goodyear (Eagle F1 Asymmetric 3 SUV) und Pirelli (Scorpion Verde).

Fazit: Mit einer überzeugenden Vorstellung beweist der Michelin, dass es sich lohnen kann, für einen Reifen überdurchschnittlich viel Geld auszugeben. Mit dem Billigreifen spart man klar am falschen Fleck. Unten in der Tabelle sehen Sie die Test-Ergebnisse mit den Noten in den Test-Kapiteln "Gelände", "Nässe" und "Trockenheit" sowie unser Gesamturteil. In der Bildergalerie finden Sie außerdem eine Zusammenfassung der wichtigsten Stärken und Schwächen der getesteten Sommerreifen. # Sommerreifen in 255/55 R 18 Wertung* 1. Michelin

Pilot Sport 4 SUV 109 Y Noten: 1-/1-/2+

Urteil: vorbildlich

Testsieger 2. Dunlop

Sport Maxx RT 2 SUV 109 Y Noten: 2/2+/2

Urteil: vorbildlich 3. Vredestein

Ultrac Satin 109 Y Noten: 2/2/2

Urteil: vorbildlich 4. Goodyear

Eagle F1 Asym. 3 SUV 109 Y Noten: 2-/2/2+

Urteil: gut 5. Pirelli

Scorpion Verde 109 W Noten: 2-/2/2

Urteil: gut 6. Barum

Bravuris 5HM 109 Y Noten: 2/2-/2

Urteil: befriedigend 6. Maxxis

Victra Sport VS5 SUV 109 Y Noten: 2/2-/2

Urteil: befriedigend 8. Cooper

Zeon 4XS Sport 109 Y Noten: 2/3+/2

Urteil: befriedigend 8. Nokian

Powerproof SUV 109 Y Noten: 2-/2-/2

Urteil: befriedigend 10. Lexani

LX-Thirty 109 W Noten: 3+/4+/3

Urteil: nicht empfehlenswert *Kapitelnoten in den Test-Kapiteln "Gelände", "Nässe", "Trockenheit" (Bewertung in Schulnoten von 1 = Sehr gut bis 6 = Ungenügend). Kapitelnoten ab 2- und Einzelnoten (nicht abgebildet) ab 3+ in den sicherheitsrelevanten Disziplinen führen zur Abwertung. Bei Notengleichstand sind die Hersteller in alphabetischer Reihenfolge sortiert. Test: Sommerreifen in 255/55 R 18 zur Galerie Mit einer überzeugenden Vorstellung beweist der Michelin, dass es sich lohnen kann, für einen Reifen überdurchschnittlich viel Geld auszugeben. Mit dem Billigreifen spart man klar am falschen Fleck.