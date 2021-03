F ür unseren Allrad- Test 2021 haben wir zehn Sommerreifen im Format 215/60 R 17 ausgewählt. Einer Reifengröße, die zu vielen kompakten SUVs passt Michelin Primacy 4. Wer spart, ist fortan auf Discountreifen der erst 2011 eingeführten Marke Imperial unterwegs, Typ EcoSport SUV . Hinter Imperial steckt der belgische Reifengroßhändler Deldo, der seine Imperial-Pneus in einem der großen Reifenwerke in China herstellen lässt. ür unseren Allrad- Sommerreifen 2021 haben wir zehnausgewählt. Einer Reifengröße, die zu vielen kompakten SUVs passt (unseren großen Sommerreifen-Test mit über 50 Reifen für die Kompaktklasse finden Sie hier) . Man kann 525 Euro für einen Satz Sommerreifen ausgeben. Man kann aber auch rund 50 Prozent sparen und nur 265 Euro zahlen. In beiden Fällen gibt es fürs Geld vier neue Sommerreifen für einen kompakten Allradler. Der Unterschied: Wer mehr zahlt, fährt auf namhaften Markenreifen, wie dem französischenPrimacy 4. Wer spart, ist fortan auf Discountreifen der erst 2011 eingeführten Marke Imperial unterwegs, Typ. Hinter Imperial steckt der belgische Reifengroßhändler Deldo, der seine Imperial-Pneus in einem der großen Reifenwerke in China herstellen lässt.

Sommerreifen aus China: richtig billig – aber auch gut?

Video: AUTO BILD Sommerreifen Tutorial Startklar für den Sommer Zur Videoseite drastischen Preisunterschied zu den westlichen Markenreifen. Ruf in Westeuropa. Klar, sie sind richtig billig. Aber müssen sie deshalb zwangsläufig auch richtig schlecht sein? Der Imperial ist nicht der erste China-Reifen, der sich unseren Tests stellen muss. Und unsere Tests haben schon in der Vergangenheit zweierlei gezeigt: Zum einen lernen die chinesischen Reifenhersteller rasant dazu. Zum anderen kann man China-Reifen nicht über einen Kamm scheren. Sie sind so unterschiedlich wie die Reifen von traditionsreichen Herstellern. Vorurteile bringen also gar nichts. Man muss den Aufwand betreiben, professionell zu testen und zu messen. Das erklärt den Reifen aus chinesischer Produktion haben nicht gerade den bestenin Westeuropa. Klar, sie sind richtig billig. Aber müssen sie deshalb zwangsläufig auch richtig schlecht sein? Der Imperial ist nicht der erste China-Reifen, der sich unseren Tests stellen muss. Und unsere Tests haben schon in der Vergangenheit zweierlei gezeigt: Zum einen lernen die chinesischen Reifenhersteller rasant dazu. Zum anderen kann man China-Reifen nicht über einen Kamm scheren. Sie sind so unterschiedlich wie die Reifen von traditionsreichen Herstellern. Vorurteile bringen also gar nichts. Man muss den Aufwand betreiben, professionell zu testen und zu messen.

Auf der kurvenreichen, bewässerten Teststrecke kommen die Schwächen des China-Reifens zum Vorschein. ©Toni Bader / AUTO BILD

Beim Imperial EcoSport SUV bleibt die große Katastrophe aus. Schlechter als mit der Note 3 schneidet dieser Discountreifen in einer einzigen unserer 15 Disziplinen ab: Auf der kurvenreichen und bewässerten Handlingstrecke reicht es nur für die Note 4+ wegen des mäßigen Nässegrips in Kurven und vergleichsweise träger Lenkreaktion. Das ist deshalb fatal, weil schon eine einzige Note 4 unweigerlich zur Abwertung und damit zu unserem Gesamturteil "nicht empfehlenswert" führt. Dieses Problem haben die restlichen neun Testkandidaten nicht. Auf die bedenkliche Note 4 rutscht keiner von ihnen ab, nicht in einer Disziplin. Die Plätze vor dem Imperial belegen die drei Fernost-Fabrikate Falken, Maxxis und Toyo sowie der BF Goodrich – eine US-amerikanische Traditionsmarke, die schon seit 30 Jahren in der Hand des französischen Reifenriesen Und siehe da:. Schlechter als mit der Note 3 schneidet dieser Discountreifen in einer einzigen unserer 15 Disziplinen ab: Auf der kurvenreichen und bewässerten Handlingstrecke reicht es nur für die Note 4+ wegen des mäßigen Nässegrips in Kurven und vergleichsweise träger Lenkreaktion. Das ist deshalb fatal, weil schon eine einzige Note 4 unweigerlich zur Abwertung und damit zu unserem Gesamturteil "nicht empfehlenswert" führt. Dieses Problem haben die restlichen neun Testkandidaten nicht. Auf die bedenkliche Note 4 rutscht keiner von ihnen ab, nicht in einer Disziplin. Die Plätze vor dem Imperial belegen die drei Fernost-Fabrikate Falken, Maxxis und Toyo sowie der BF Goodrich – eine US-amerikanische Traditionsmarke, die schon seit 30 Jahren in der Hand des französischen Reifenriesen Michelin ist.

Sommerreifen-Test 2021: Testsieger kommt von Goodyear

Bridgestone (Platz 3) bringt Bestwerte auf trockener Fahrbahn, verliert aber Punkte auf nassem Gras. Der Michelin (Platz 2) kommt nur auf Sand nicht gut voran, ist aber sonst sehr ausgewogen. Beim diesjährigen Testsieger Goodyear dagegen gibt es keine einzige Disziplin, in der er auch nur wenig ins Hintertreffen gerät. Da zahlt man dann gern auch den hohen Preis. Ein Satz Goodyear kostet etwa 500 Euro. # Getesteter Reifen Bewertung* 1. Goodyear

EfficientGrip 2 SUV 96 V Noten: 2+/2+/2+

Urteil: vorbildlich

EU-Label**: C/A/70 dB

2. Michelin

Primacy 4 96 V Noten: 2/2+/2+

Urteil: vorbildlich

EU-Label: B/A/69 dB

3. Bridgestone

Turanza T005 96 V Noten: 2/2/2+

Urteil: vorbildlich

EU-Label: B/A/71 dB

4. Continental

PremiumContact6 96 V Noten: 2-/2+/2+

Urteil: gut

EU-Label: C/A/71 dB

5. Nokian

Wetproof SUV 100 V Noten: 2+/2/2-

Urteil: gut

EU-Label: C/A/69 dB

6. Falken

Ziex ZE310 EcoRun 96 V Noten: 2-/2/2

Urteil: gut

EU-Label: C/A/67 dB

7. Maxxis

Premitra 5 HP5 96 H Noten: 2/2-/2

Urteil: befriedigend

EU-Label: C/A/70 dB

8. BF Goodrich

Advantage SUV 96 V Noten: 2/2-/2-

Urteil: befriedigend

EU-Label: B/A/70 dB

8. Toyo

Proxes Comfort 100 V Note: 2-/2-/2

Urteil: befriedigend

EU-Label: C/A/70 dB

10. Imperial

EcoSport SUV 100 V Noten: 2/3+/3+

Urteil: nicht empfehlenswert

EU-Label: C/C/71 dB

*Die angegebenen Noten sind die Kapitelnoten in den Testkapiteln "Gelände", "Nass", "Trocken". Kapitelnoten ab 2- und Einzelnoten (hier nicht abgebildet) ab 3+ in sicherheitsrelevanten Disziplinen erlauben kein "vorbildlich" mehr. Einzelnoten ab 3 in sicherheitsrelevanten Disziplinen führen zur Abwertung. Bei Notengleichstand sind die Hersteller in alphabetischer Reihenfolge sortiert. Die ersten fünf Plätze besetzen Reifen von fünf namhaften Traditionsmarken. Jeder von ihnen hat besondere Stärken, auf die der Reifenkäufer vielleicht individuell abzielt. Der Nokian (Platz 5) bringt vergleichsweise viel Traktion auf Gras und Kies, rollt aber mit mehr Widerstand ab. Der Continental (Platz 4) fühlt sich gerade auf Gras und Kies nicht wohl, ist aber unschlagbar bei der Nässehaftung. Der(Platz 3) bringt Bestwerte auf trockener Fahrbahn, verliert aber Punkte auf nassem Gras. Der Michelin (Platz 2) kommt nur auf Sand nicht gut voran, ist aber sonst sehr ausgewogen.Da zahlt man dann gern auch den hohen Preis. Ein Satz Goodyear kostet etwa 500 Euro.