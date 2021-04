Michelin Pilot Sport 4S wird Testsieger

Beim Bremsen aus Tempo100 auf nasser Piste kommen die Billigreifen von Syron und Berlin Tires erst 16 Meter (!) hinter den Superbremsern des Premiumherstellers Michelin zum Stehen. Am Stauende würde das einen Aufprall mit einer Restgeschwindigkeit von über 50 km/h bedeuten. Spätestens da hat der Spaß ein Ende. Gute Sportreifen bieten dagegen neben der Freude am Fahren noch eine Extraportion an zusätzlicher Sicherheit: das beweisen die Sportler von Michelin (Pilot Sport 4S), unserem Testsieger, und Continental beim Bremsen auf trockener Fahrbahn, der Dunlop bei den Aquaplaningtests. Wer daneben greift, kann sein blaues Wunder erleben:Am Stauende würde das einen Aufprall mit einer Restgeschwindigkeit von über 50 km/h bedeuten. Spätestens da hat der Spaß ein Ende. Gute Sportreifen bieten dagegen neben der Freude am Fahren noch eine Extraportion an zusätzlicher Sicherheit: das beweisen die Sportler von, und Continental beim Bremsen auf trockener Fahrbahn, der Dunlop bei den Aquaplaningtests.

Von den Vorteilen größerer Reifendimensionen können übrigens auch die weniger stark motorisierten Modelle der Kompakt-Klasse profitieren. Auch sie lassen sich auf Räder in 17, 18 oder die getestete Größe in 19 Zoll umrüsten. Durch den niedrigeren Reifenquerschnitt größerer Räder verschlechtert sich zwar geringfügig der Abrollkomfort, das dynamische Fahren auf kurvenreichen Strecken wird damit aber zum reinen Vergnügen.

Das Testergebnis im Überblick: Die folgende Tabelle zeigt die Noten und Bewertungen der 15 getesteten Reifen.

# Getesteter Reifen Bewertung* 1. Michelin

Pilot Sport 4S 91 Y Noten: 1-/1-

Urteil: vorbildlich

EU-Label**: C/A/71 dB

2. Bridgestone

Potenza Sport 91 Y Noten: 1-/2+

Urteil: vorbildlich

EU-Label**: E/A/72 dB

2. Continental

Sport Contact 6 91 Y Noten: 1-/2+

Urteil: vorbildlich

EU-Label**: E/A/72 dB

4. Pirelli

P Zero PZ4 91 Y Noten: 2+/2+

Urteil: vorbildlich

EU-Label**: C/A/71 dB

5. Hankook

Ventus S1 evo3 91 Y Noten: 2/2+

Urteil: gut

EU-Label**: C/A/69 dB

5. Vredestein

Ultrac Vorti 91 Y Noten: 2+/2

Urteil: gut

EU-Label**: E/B/70 dB

7. Dunlop

Sport Maxx RT 2 91 Y Noten: 2/2

Urteil: gut

EU-Label**: C/A/68 dB

7. Goodyear

Eagle F1 Asymmetric 5 91 Y Noten: 2/2

Urteil: gut

EU-Label**: C/A/71 dB

7. Maxxis

Victra Sport VS 5 91 Y Noten: 2-/2+

Urteil: gut

EU-Label**: E/A/72 dB

10. Kleber

Dynaxer UHP 91 Y Noten: 3+/2-

Urteil: befriedigend

EU-Label**: B/A/69 dB

11. Toyo

Proxes Sport A 91 Y Noten: 3+/2

Urteil: bedingt empfehlenswert

EU-Label**: E/A/70 dB

12. Nokian

Powerproof 91 Y Noten: 3+/2-

Urteil: bedingt empfehlenswert

EU-Label**: C/A/72 dB

13. Barum

Bravuris 5HM 91 Y Noten: 3-/3+

Urteil: bedingt empfehlenswert

EU-Label**: E/B/72 dB

14. Syron

Premium Performance 91 Y Noten: 4-/2-

Urteil: nicht empfehlenswert

EU-Label**: C/B/72 dB

15. Berlin Tires

Summer UHP 1 91 Y Noten: 4-/3+

Urteil: nicht empfehlenswert

EU-Label**: C/B/72 dB

*Die angegebenen Noten sind die Kapitelnoten in den Testkapiteln "Nass" und "Trocken". Kapitelnoten ab 2 erlauben kein "vorbildlich" mehr. Einzelnoten (hier nicht abgebildet) ab 3+ in sicherheitsrelevanten Disziplinen bzw. Einzelnoten ab 4+ führen zur Abwertung. **Einstufung nach EU-Reifenkennzeichnungspflicht für Rollwiderstand/Nasshaftung/Vorbeifahrgeräusch.

Fazit: Wo viel Licht ist, ist viel Schatten – selten waren die Unterschiede zwischen den Kandidaten so groß wie in diesem Vergleich. Die innovativen Premiumhersteller zeigen bei ihren Top-Produkten, was nach neuestem Stand der Technik möglich ist, und bieten neben der Freude am Fahren zusätzliche Sicherheitsreserven auf hohem Niveau. Von den Kandidaten am Ende der Tabelle lässt man dagegen besser die Finger.