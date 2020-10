Jetzt abstimmen! Wählen Sie die Sportscars des Jahres 2020

Was für ein Jahr! Wenn wir es positiv sehen, ist es eins, das wir wohl nie vergessen werden. Allein die Corona-Pandemie mit dem Lockdown im Frühjahr – und Einschränkungen im täglichen Leben wohl bis weit ins nächste Jahr. Aber auch für uns als Redaktion mit dem Umzug von Schwabach nach Hamburg war 2020 ein ganz besonderes Jahr. Wobei wir beim Zusammenstellen des Teilnehmerfeldes für die Wahl "Sportscars des Jahres" weder vom einen noch vom anderen etwas gemerkt haben. Ganz im Gegenteil, so bunt wie dieses Jahr war es selten zuvor. Kleinwagen und Kompakte (wo mittlerweile 300 PS normal sind), Sportwagen, Limousinen, Kombis und SUV – Sie haben wirklich die Qual der Wahl. In diesem ganz besonderen Jahr 2020.