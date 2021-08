Exakt 109 Modelle haben diesmal unsere Kriterien erfüllt und stellen sich nun zur Wahl. Alle haben wir in den letzten zwölf Monaten aus­führlich getestet. Wir wissen also bereits, welche Autos uns am meis­ten beeindruckt haben. Jetzt möch­ten wir von Ihnen erfahren, wer in der Lesergunst ganz vorn steht. Sie können wieder in zehn Kategorien abstimmen: Kleinwagen & Kompakte, Limousinen & Kombis, Sportwagen, Supersport­wagen und SUV – jeweils unterteilt in Serien­ und Tuningfahrzeuge.

Das können Sie gewinnen

Ihre Mühe wollen wir natürlich nicht unbelohnt lassen, weshalb wir unter allen Teilnehmern tolle Preise verlosen. Als Hauptgewinn winkt in diesem Jahr ein Super­turismo­-Aero-­Felgensatz von OZ. Mit Zentralverschlussoptik und raffinierten Details aus dem Rennsport. Den zweiten Preis stellt unser Fahrevent­-Partner "quer ist mehr" zur Verfügung: Gewinnen Sie ei­nen Fahrslot der Kategorie Bronze bei einem Selbstfahr­-Event Ihrer Wahl. Alle Termine finden Sie un­ter www.quer­ist­mehr.de/absc Platz drei darf sich über eine exklusive und limitierte Motorsporttasche von Vredestein freuen. Die Ränge 4 bis 13 erhalten ein Pflegeset aus dem Hause Sonax.

So können Sie teilnehmen

Teilnehmen können Sie ab sofort, klicken Sie einfach auf die nachfolgende "Jetzt Abstimmen"-Fläche. Sie müssen in jeder Kategorie eine Stimme abgeben. Bis zum 22. September 2021 können Sie Ihren Favoriten Ihre Stimme schenken und sich die Chance auf einen der Gewinne sichern.

Teilnahmeschluss der Leserwahl ist der 22. September 2021. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmern ausgelost, die Ihre Stimen abgegeben haben. Teilnehmen kann jeder mit Wohnsitz in Deutschland, aus­ genommen sind Mitarbeiter der Axel Springer SE und der Axel Springer Auto Verlag GmbH. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Preise ist nicht möglich. Für die Durchführung des Gewinnspiels gelten zudem die Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele von autobild.de. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren.