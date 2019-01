D ie unabhängige Forschungsorganisation ICCT (International Council on Clean Transportation) – Mitenthüller des VW-Abgasskandals – hat in einer neuen Verbrauchsstudie Erstaunliches herausgefunden: Erstmals seit Beginn der Erhebungen 2012 stellten die Forscher einen leichten Rückgang der Kluft zwischen offiziellem und tatsächlichem Kraftstoffverbrauch bei Pkw fest. Bis zu den neuen Zahlen für 2018 war die Abweichung zuvor jedes Jahr gestiegen.

Die CO2-Angaben bei Autos hängen direkt mit den Verbrauchswerten zusammen.

Doch noch immer liegt der getestete Verbrauch 39 Prozent über den teils verlockenden Angaben der Autobauer, die Diskrepanz ist mehr als viermal so hoch wie im Jahr 2001. Die Mehrausgaben in Sachen Sprit für einen durchschnittlichen Autofahrer betragen nach Angaben der ICCT rund 400 Euro pro Jahr. Da Kraftstoffverbrauch und Kohlendioxid-Emissionen direkt zusammenhängen, wurden nur etwa die Hälfte der auf dem Papier stehenden CO2-Reduktionen seit 2001 tatsächlich erbracht. Den Schaden hat aber nicht nur das Klima, sondern auch die Autofahrer, die den Mehrverbrauch bezahlen müssen, sowie der Staat, dem Einnahmen aus der an den Verbrauch gekoppelten Kfz-Steuer entgehen.