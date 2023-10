Er gehört zu einer bedrohten Art, denn echte Offroader sterben aus. Der Rexton W der südkoreanischen Marke SsangYong ist ein 4,75 Meter langer und 1,84 Meter hoher Geländewagen für Autofahrer, die robuste Konstruktionen mit Leiterrahmen schätzen. Unser Gebrauchter wurde erstmals im Oktober 2016 zugelassen. Jetzt wird er mit 126.931 Kilometern vom Autohaus Dello in Hamburg-Harburg angeboten. Das Fahrzeug lief bis dato in erster Hand und wird mit ausweisbarer Mehrwertsteuer sowie einem zusätzlichen Winterreifensatz für nur 15.990 Euro angeboten. Ein vergleichbarer Mitsubishi Pajero oder Toyota Land Cruiser würde rund das Doppelte oder mehr kosten!

Der Pflegezustand des Rexton ist in Ordnung



Was darf man realistisch für diesen Discounttarif erwarten, welche Haken gibt es? Etliche Rexton W wurden einst als Arbeitspferde angeschafft und entsprechend strapaziert. Ein leer gut zwei Tonnen schwerer Geländewagen mit Allradantrieb, hoher Anhängelast und guter Ausstattung für rund 40.000 Euro Neupreis hatte damals schon Seltenheitswert. Zwar wirkt das Design eher ein paar Jahre älter, doch dafür passt in unserem Fall der Pflegezustand. Bis auf drei kleinere Dellen auf der Beifahrerseite ist der äußere Zustand ohne Mängel. Eine sichtbar benutzte starre Anhängerkupplung zeugt von etlichen Einsätzen als Zugfahrzeug.

In der getesteten Executive-Version hat der Rexton W 18­-Zoll­-Alufelgen und Trittbretter. Die Sitzposition ist erhaben.

Der Rexton wurde für unperfekte Verkehrsnetze gemacht



Wie lebt es sich an Bord? Im großzügig geschnittenen Innenraum grüßen die frühen Nullerjahre. Die Bedienung ist selbsterklärend, für Materialauswahl und Verarbeitung muss man sich nicht schämen. Klappergeräusche sind kein Thema, eine gewisse Polterneigung ist auch mit intakten Fahrwerkslagern durch die rustikale Konstruktion normal. Man spürt deutlich, dass der Rexton W zwar hierzulande erhältlich war, jedoch primär für das Ankommen auf weniger perfekten Verkehrsnetzen optimiert wurde. Auch deshalb sollte man dem Koreaner die gefühllose Lenkung und die teigige Bremse nachsehen.

Der siebensitzige XL-Innenraum befindet sich in erstaunlich guter Verfassung. Für die Top-Ausstattungslinie Executive schnürte SsangYong einst ein üppiges Paket: Elektrisch verstellbare Vordersitze mit Memoryfunktion, Lederpolster, Vierfach-Sitzheizung, Klimaautomatik und ein Kenwood-Navi-Infotainment mit Kartenmaterial von Garmin sind mit an Bord. Auf den zweiten Blick fällt lediglich eine etwas platt gedrückte Sitzwange am Fahrersitz auf. Beim Thema Assistenten muss der urige Koreaner allerdings passen. ABS, Servo, ESP und Rückfahrkamera sind das Höchste der Gefühle. Ein Tempomat macht Langstrecken relaxter.