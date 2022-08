Firmenwagen halten Deutschland am Laufen – vom nützlichen Alltagshelfer bis zum Statussymbol. Und sie zählen noch immer zu den begehrten Zusatzleistungen, die sich Angestellte vom Arbeitgeber wünschen. Von Januar bis Juli 2022 wurden rund 1,44 Millionen Autos in Deutschland neu zugelassen, 64,1 Prozent davon wurden auf gewerbliche Halter angemeldet. Neben zahlreichen Kleinwagen, die auf Liefer- und Pflegedienste zugelassen sind, dominieren den Markt Modelle aus der Kompakt- und Mittelklasse, also klassische Vertreterautos. Wie im Gesamtmarkt nehmen umweltfreundliche Fahrzeuge, also Elektroautos und Plug-in-Hybride, immer mehr Fahrt auf. In vielen Firmenflotten werden sie zu Lieblingen der Dienstwagen-Fahrer. Gründe dafür sind der großzügige Umweltbonus und Steuervorteile.

AUTO BILD vergibt 2022 bereits zum fünften Mal den Firmenwagen-Award. Und Sie, liebe Leser, wählen wieder die Sieger! Die zur Wahl stehenden Autos bilden den deutschen Firmenwagenmarkt ab und zeigen die Vielfalt an Modellen. In sechs Klassen sind jeweils die fünf meistzugelassenen Modelle deutscher Autobauer und die fünf Zulassungskönige der Importeure nominiert (KBA-Statistik 1–7/2022). Nur in der Kategorie "Obere Mittelklasse – die beliebtesten Deutschen" gibt es aus Mangel an Konkurrenz nur drei Kandidaten. Abgestimmt wird über den nachfolgenden Balken "jetzt abstimmen".

Hinweis Wählen Sie Ihre Favoriten! JETZT ABSTIMMEN Pfeil

Das können Sie gewinnen

Zoom Unter allen Teilnehmern verlosen wir ein 6-monatiges Auto-Abo von like2drive im Wert von 4854 Euro.

Auto-Abos liegen im Trend. Wer gerne oft das Automodell wechselt oder ein E-Auto ein paar Monate testen will und hohe Kostentransparenz schätzt, ist bei like2drive richtig. Der Auto-Abo- Spezialist verlost unter allen Teilnehmern ein Abo für einen Tesla Model 3. Der Stromer von E-Pionier Tesla hat 325 PS und mit dem 50-kWh-Akku eine Reichweite von 491 km. Die Laufzeit beträgt sechs Monate inklusive 10.000 Freikilometer. Das Auto kostet regulär 809 Euro Monatsrate. Sie können es ein halbes Jahr gratis fahren! Was Sie dafür tun müssen, um im Lostopf zu landen? Stimmen Sie für Ihre Favoriten bei der Wahl ab! Mit etwas Glück gewinnen Sie das Abo von like2drive im Wert von 4854 Euro.

So können Sie mitmachen

Die Teilnahme ist ab sofort möglich. Klicken Sie einfach auf den nachfolgenden Aktions-Balken. Sie müssen pro Kategorie einfach einen Favori­ten per Maus­ klick wählen, fertig! Teilnahmeschluss ist der 2. Oktober 2022.

Hinweis Wählen Sie Ihre Favoriten! JETZT ABSTIMMEN Pfeil