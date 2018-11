Sunlight I 69 L: Wohnmobil-Test

Lange Integrierte sind was für reiche Leute? Von wegen! Mit dem Sunlight I 69 L kann der Traum vom großen Wohnmobil auch mit kleinerem Geldbeutel in Erfüllung gehen.

G roß, größer, I 69 L. Das Flaggschiff von Sunlight ist ein echtes XXL-Mobil. Trotzdem soll der Riese mit seinem Basispreis von 54.999 Euro und einer üppigen Serienausstattung vor allem Einsteiger und Familien ansprechen. Viel Wohnmobil für wenig Geld: Funktioniert das? Das ist er: Ein Wohnmobil wie ein Loft auf Rädern! Das liegt zum einen an 7,43 Meter Fahrzeuglänge. Zum anderen schafft es Sunlight mit einem Innendesign aus Birkenholzoptik, mattweißen Schrankblenden und einer weißen Wandverkleidung, das Tageslicht zu reflektieren und auch den letzten Winkel des Innenraums in ein helles, weiches Licht zu tauchen. Für Helligkeit sorgen sechs Dachhauben, vier Aufbaufenster sowie die große Panoramafrontscheibe. Am Abend vermittelt das stimmungsvolle Lichtkonzept aus indirekter Beleuchtung auf Anhieb das Gefühl, zu Hause zu sein. So gekonnt schafft das kaum ein Integrierter dieser Preisklasse.

Großgewachsene müssen aufs vordere Hubbett umsteigen

Privatsphäre ist im Sunlight I 69 L kein Problem. Das Schlafzimmer lässt sich durch die Badtür vom Wohnraum trennen. Das hat er: Gaaaaanz viel Platz und noch mehr Stauraum. In die zwei Kleiderschränke, sieben Dachschränke und den großen Küchenblock mit tiefen Schubladen lässt sich problemlos Gepäck für eine mehrmonatige Ostseeumrundung unterbringen, ohne auf etwas zu verzichten. Nur logisch, dass auch die Heckgarage XXL-Maße hat. Gaaaaanz viel Platz und noch mehr Stauraum. In die zwei Kleiderschränke, sieben Dachschränke und den großen Küchenblock mit tiefen Schubladen lässt sich problemlos Gepäck für eine mehrmonatige Ostseeumrundung unterbringen, ohne auf etwas zu verzichten. Nur logisch, dass auch die Heckgarage XXL-Maße hat. Camper jenseits von 1,80 Meter Körpergröße werden es allerdings schwer haben. Mit einem Blick aufs Queensbett wird schnell klar, wo Sunlight spart, um das loftige Raumgefühl zu erzeugen. Eigentlich passt es zum Verwöhnkonzept des Integrierten, doch das Maßband zeigt nur 1,85 Meter an der längsten Stelle. Da helfen auch 2,13 Meter Stehhöhe nichts. Der einzige Lichtblick für Großgewachsene ist das vordere Hubbett, das mit 1,95 Meter auf 1,50 Meter nicht nur deutlich mehr Platz bietet, sondern im Gegensatz zum Heckbett auch komfortabel gefedert ist. Doch Vorsicht beim Ausstieg! Wer am Morgen schlaftrunken die Leiter heruntertapst, kann sich auf der darunterliegen den Stufe im Wohnbereich schnell den Fuß verknacksen. Ansonsten gibt sich der Sunlight bekannt praxisnah: Kleiderhaken, Handtuchhalter, Spiegel und zahlreiche Ablageflächen finden sich im gesamten Fahrzeug.

Überblick: Alles zum Thema Wohnmobile

Im Slalom wankt der I 69 L deutlich spürbar