Suzuki Vitara: Gebraucht kaufen

Ausflüge ins leichte Gelände könnte der Suzuki Vitara mit Allradantrieb bewältigen.



ls SUVs noch kein Massenphänomen waren, schichte Suzuki seinen Vitara in den Handel. Das ist nun über 30 Jahre her und der Vitara ist neben dem kleinen Swift und dem SX4 S-Cross mittlerweile einer der Bestseller des japanischen Herstellers. Zwischenzeitlich gab es den Grand Vitara, der 2015 vom Vitara abgelöst wurde. Der Vitara soll aber kein Nachfolger des Geländegängers Grand Vitara sein, sondern alsansprechen. Doch wie überzeugend ist die Technik des jungen SUVs?Der Übergang vom kernigen Offroader Grand Vitara zum Mainstream-SUV auf Basis des SX4 brachte einige Veränderungen.Es gibt zwar Allradantrieb mit vier unterschiedlichen Betriebsmodi, und er schlägt sich damit auch abseits befestigter Straßen gut, aber ein richtiges Arbeitstier ist der Vitara nun nicht mehr. Mit der Modellpflege 2018 gab es zudem einschneidende Eingriffe in die Motorenpalette. So gibt es seit August 2018 keinen Diesel mehr für den Vitara. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt gibt es aber einige Exemplare mit Selbstzündern. Immer mit 120 PS , aber entweder mit Vorderradantrieb und Sechsgang-Schaltgetriebe (1.6 DDIS) oder Allrad und ebenfalls Sechsgang-Schaltgetriebe oder Doppelkupplungsgetriebe (1.6 DDIS Allgrip). Fahrspaß verursacht beim 4,17 Meter langen und mindestens 1150 Kilogramm schweren SUV bereits der 120 PS starke 1,6-Liter-Benziner. Der dreizylindrige 112-PS-Ottomotor bildet die Basismotorisierung.