Ein großer Erfahrungsschatz ist die ideale Voraussetzung für die praxisgerechte Konstruktion von Reisemobilen. So gesehen ist es nicht verwunderlich, dass im schleswig-holsteinischen Hohenaspe seit gut drei Jahren Reisemobile auf Bulli-Basis entstehen.

Eine besonders kernige Interpretation des T6.1-Allrad-Bulli-Themas. Unser Sylt-Camper fahrt in auffälligem Kupfermetallic-Farbton vor und zieht dank eines umfangreichen Offroad-Pakets alle Blick auf sich. Unter der Haube steckt der zwei Liter große Top-TDI mit 204 PS.

Frontbügel und Seitenschweller schützen die Karosserie in leichtem Gelände. Der Schnorchel ist allerdings eher Show, denn durch tiefe Wasserfurten möchte man dieses Exemplar kaum steuern.

Das hat der Sylt-Camper Kampen an Bord



Einige konstruktive Parallelen zu den beliebten California-Modellen sind unvermeidbar. Und so steckt auch in diesem Exemplar auf der Fahrerseite eine sorgfältig konstruierte, in der eigenen Tischlerei gefertigte Küchenzeile mit Gaskochfeld, Spüle und Einbaukühlschrank. Praktisch sind 42 Liter Frischwasserreserven und ein 57 Liter großer Dometic-Kühlschrank mit integriertem Gefrierfach und ein Warmwasserboiler.