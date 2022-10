Es ist eine Revolution: K.I.S. (kurz für: Keep it Stable) ist ein neues Lenkstabilisierungssystem, das Canyon erstmals bei einem Modell anbieten. Der Koblenzer Radhersteller hat die Technologie im Zuge der Neuvorstellung des Spectral 29 CF 8 veröffentlicht. Das Mountainbike ist eines der beiden ersten Fahrräder, die K.I.S verbaut haben. Entwicklungspartner Syntace stattet zum Launch des Systems ebenso ein E-Mountainbike von Liteville, einer Marke der Syntace-Familie, aus.

Dem K.I.S.-System (110 Gramm) liegt ein integrierter Federmechanismus zugrunde, der einen Nockenring im Steuerrohr mit einem Ankerpunkt im Oberrohr des Rahmens verbindet. Der Lenker wird aktiv zentriert, sobald der Fahrer diesen einschlägt. Die Gegenkraft wird am kurvenäußeren Griff generiert. Durch diese Technik soll das Handling in schnellen Kurven oder auf ruppigem Terrain verbessert werden.

Die Vorspannung des K.I.S.-Systems lässt sich individuell anpassen. Ein vier Millimeter Inbusschlüssel greift in die Schraube am Oberrohr: Dreht man diese, verändert sich das Gegengewicht der Federung. So kann die Einstellung nach Größe und Gewicht des Fahrers, Fahrstil und Untergrund angepasst werden.