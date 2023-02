Autofahrer werden täglich damit konfrontiert: Excellium, Maxx Motion, Synergy Supreme+, Ultimate oder V-Power. Dabei handelt es sich nicht um Begriffe aus dem Marvel-Superhelden-Universum, sondern um Premium-Kraftstoffe. Super-Benzin sozusagen. Doch was taugt es tatsächlich?

Der ADAC hat die verschiedenen Kraftstoffe, deren Anzahl dafür sorgt, dass der normale Autofahrer an der Tankstelle ob des Angebots schier erschlagen wird, näher unter die Lupe genommen.

Teilweise bis zu 20 Cent teurer

Denn mit einer in der Regel höheren Oktanzahl geht auch ein höherer Preis einher, teilweise ist der Super-Sprit bis zu 20 Cent teurer. Zu Recht?

Oktanzahlen von 100 in den Premium-Kraftstoffen (einfaches SuperPlus-Benzin hat 98 Oktan) sollen sich unter dem Strich positiv auf Leistung und Verbrauch auswirken. Die Autos sind allerdings höchstens auf 98 Oktan ausgelegt. Heißt: Das sich bietende Potenzial kann in den meisten Fällen also gar nicht ausgenutzt werden.