Die tropfenförmige Karosserie bietet die simpelste Form des mobilen Wohnens. ©Wheelhouse

latz ist in der kleinsten Hütte: Teardrop-Camper ermöglichen es auch Besitzern von Kleinwagen, auf große Fahrt zu gehen.Und das zu einem guten Preis.Seit 2016 gibt es den Mini-Wohnwagen Mink Camper. Das gleichnamige Reiseunternehmen vermietet das Mobil in Island, Norwegen, Schottland sowie in Rumänien. Mit seinenWird er nicht gebraucht, kann der Teardrop-Camper in der Garage geparkt werden. Premiere in Deutschland feiert der Mink Camper nun auf der Hamburger Freizeitwelt, die bis zum 9. Februar in Hamburg stattfindet.Das ist nicht wesentlich mehr, als ein Kleinstwagen wie beispielsweise der VW Up kostet (ab 12.960 Euro).