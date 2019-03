U

m einen 19-jährigen Mercedes-Fahrer zu stoppen, sperrte die Polizei in der Nacht zum 7. März die Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen für mehr als eineinhalb Stunden. Das war passiert: Kurz nach Mitternacht war einer Polizeistreife ein Mercedes CLA vom Carsharing-Anbieter Car2go aufgefallen, der in Höhe Billstedt auf die A1 auffuhr und sofort Vollgas gab. Die Beamten verfolgten den Raser , der sämtliche Anhaltesignale ignorierte und mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung A255 fuhr. Dabei nahm der Fahrer keine Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer, überholte sogar einen Lkw auf dem Standstreifen. Die Polizisten forderten Verstärkung an, um den Flüchtenden zu stoppen, der bei Veddel von der Autobahn abfuhr und seine Tempo-Fahrt im Stadtgebiet fortsetzte. Dabei überfuhr er mehrere rote Ampeln, laut Polizei verhinderte nur das "umsichtige Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer" Unfälle. Mittlerweile verfolgten über zehn Streifenwagen den Carsharing-Raser: die Verfolgungsjagd führte über die Harburger Chaussee und die Hafenrandstraße, bis der Mercedes den Weg über die Köhlbrandbrücke Richtung A7 einschlug.